La UE aprueba que los pescadores pueden faenar más de 140 días en 2026

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han cerrado el acuerdo de las posibilidades de pesca en aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026. Finalmente se haestablecido en 143 días.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", ha dicho en un vídeo compartido en redes sociales el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Este año ha sido una negociación "francamente difícil" ya que se partía de 9,7 días para la pesca de arrastre en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", ha recalcado.

Planas ha adelantado que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días". Los ministros de Pesca de la UE intentaban alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo desde el jueves.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64% frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En el acuerdo del año anterior, se permitía elegir una serie de medidas de compensación y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía elevar la cifra de días de pesca similar a la del año pasado. Sin embargo, en la propuesta inicial para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas era necesario aplicar todas las medidas propuestas.

"En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros acordaron mantener el nivel de esfuerzo pesquero para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas para 2025", según el comunicado del Consejo de la UE.

En cuanto a los límites de capturas en el Atlántico, en el comunicado se apunta a una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape; y a un incremento para el gallo o la cigala.

