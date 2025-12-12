El IPC se modera al 3% en noviembre y confirma la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026

En 2026, las pensiones contributivas subirán en torno al 2,7% como resultado de la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, atendiendo a la fórmula establecida en la primera fase de la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura, lo que fija que estas prestaciones se revaloricen con arreglo al IPC medio de los últimos 12 meses calculado en noviembre.

Aproximadamente, este incremento supondrá 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las prestaciones medias del sistema aumentarán 492 euros en promedio.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios con el fin de garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Esta noticia se confirma después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara este viernes el dato confirmado de IPC del mes de noviembre, que se sitúa en el 3%, una décima menos que en octubre, y sin cambios respecto al dato estimado en un primer momento.

En noviembre, la pensión media del sistema de la Seguridad Social fue de 1.316,7 euros, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Se trata de una medida que incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en 1.511,5 euros mensuales, tras aumentar un 4,3% de media respecto al mismo mes de 2024. Además, en noviembre, se les abonó la paga extraordinaria que, en el caso de la jubilación, tuvo un importe medio de 1.492 euros.

El IPC se modera en noviembre

En noviembre, el índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre de 2024.

La moderación del IPC se debe, sobre todo, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7 %, a consecuencia de la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destaca el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

El grupo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas también tiró al alza, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.