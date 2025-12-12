La investigación del caso Plus Ultra apunta a una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela

El caso Plus Ultra sigue creciendo y abriendo nuevas incógnitas. La cúpula de la aerolínea —su presidente y su consejero delegado— continúa detenida después de los registros practicados este jueves. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional analiza el destino de los 53 millones de euros en ayudas públicas que la compañía recibió durante la pandemia y trata de determinar si parte de ese dinero pudo utilizarse para blanquear fondos en Venezuela.

La investigación, que sigue bajo secreto, apunta mucho más lejos que a una aerolínea en apuros. Según las primeras informaciones, Anticorrupción vincula a Plus Ultra con una mafia internacional que habría blanqueado dinero procedente del oro venezolano y de programas sociales de alimentos. La red habría operado en España, Francia y Suiza utilizando a empresarios como intermediarios, algunos de ellos presuntamente relacionados con la aerolínea.

Los precedentes

Las sospechas no son nuevas. Hace cuatro años ya se cuestionó el origen de parte de sus accionistas. En un vídeo difundido en 2021, el entonces eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, denunció sus supuestos vínculos con “una trama de empresarios ligados al régimen de Nicolás Maduro” y con irregularidades en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La oposición llevó entonces el caso a las instituciones europeas.

Uno de los elementos clave en la investigación son los préstamos que la compañía solicitó a un empresario suizo durante la pandemia, también investigado. Según los agentes, esos préstamos fueron devueltos poco después de que Plus Ultra recibiera el rescate del Estado, un movimiento que ha levantado todas las alarmas.

Zapatero, señalado por Ábalos

El caso vuelve a colocar bajo el foco el polémico rescate aprobado en 2021, defendido en su día por el Gobierno. La entonces ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, justificó la ayuda asegurando que Plus Ultra era una “compañía estratégica que cumplía todos los requisitos”. Sin embargo, sus críticos recordaban que la aerolínea operaba con solo cuatro aviones arrendados, lo que alimentó dudas sobre su relevancia real para el sector.

Mientras tanto, las declaraciones políticas se multiplican. Según publica OK Diario, José Luis Ábalos ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le presionó para facilitar el rescate, una acusación que Zapatero evitó comentar este jueves ante los periodistas.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas los detenidos pasen a disposición judicial. El caso, lejos de cerrarse, apunta a nuevas derivadas que podrían extenderse más allá del ámbito de la aviación.

