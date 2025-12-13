Aumenta un 8% la tradición de las cestas navideñas de las empresas

Se podría decir que junto con la paga extra, la cesta de Navidad que regalan las empresas es lo más esperado por los trabajadores por estas fechas. La tradición, a juzgar por las cifras, continúa muy viva y se actualiza. Las empresas fabricantes de lotes navideños ya ofrecen paquetes sin alcohol, para celiacos, con productos halal o sin mantecas de cerdo para los trabajadores musulmanes.

Pillamos a dos chicas en plena calle y con su cesta bajo el brazo que explican que es algo que les hace mucha ilusión. En la Comunitat Valenciana se encuentran las principales empresas del sector. Una de las más potentes es Lotes de España. Este año facturará un 8% más de ventas que el año pasado y llevan 5 años consecutivos con beneficios al alza.

"Vendemos mucho en Madrid, Barcelona y Valencia, en las grandes ciudades donde hay un gran tejido empresarial. Este año, además, estamos vendiendo bastante producción en Portugal y es algo que nos sorprende", explica Pepa Alarcón, segunda generación del negocio y responsable de marketing.

Ahora el empleado puede elegir a través de la web si prefiere que le lleven la cesta a casa o a al trabajo. También puede escoger entre varios lotes. De esta manera, el jefe acierta seguro y el empleado vegano de la plantilla queda satisfecho con que no le regalen un año más el surtido de ibéricos.

"El trabajador puede personalizar su regalo, se implica en el proceso y además es muy sencillo. Las empresas que optan por implementar esta opción ya no quieren volver atrás", asegura Carles Torrijos, responsable de la campaña de comunicación.

La chica que encontramos en la calle con su caja nos explica que este año su empresa les ha enviado un correo para que escogieran entre una caja ecológica o una "tradicional". Otra señora cuenta que en su empresa siempre está todo el mundo conforme con los productos porque les dan un vale de 130 euros para comprar en un supermercado.

El almacén de Lotes de España está ya medio vacío porque la mayoría del producto está en reparto. En los lineales que están activos un ejército de personas van metiendo de forma sincronizada los paquetes.

No falta el turrón, pero cada vez hay menos alcohol y presentaciones más sorprendentes.

"La tendencia es presentaciones más moderna y menos producto, pero de más calidad. Este año muchas empresas han solicitado que los lotes no lleven alcohol. Las presentaciones tienen que ser sorprendentes y útiles, por eso ofrecemos cubiteras o maletas", cuenta Pepa Alarcón

Más pequeña o más grande, la cesta es un gesto de agradecimiento al trabajador que para muchos empleados también es sinónimo de que la empresa es casa y el equipo, familia.

