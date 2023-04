Así será el bono valenciano de 90 euros para la cesta de la compra: quién y cómo puede solicitarlo

A partir de la semana que viene en la Comunidad Valenciana se podrá solicitar una ayuda de 90 euros para gastar en alimentación. Se trata de una tarjeta monedero prepago que podrán utilizar tanto en grandes superficies como en pequeños comercios de Castellón, Valencia y Alicante.

Se trata de última medida que ha anunciado el Gobierno Valenciano para paliar los efectos de la inflación, tal y como ha explicado hace unas horas la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas en rueda de prensa: "Para paliar los efectos de la subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania". Junto a ella, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ha explicado los detalles de este decreto ley: "Se podrá solicitar a partir del 20 de abril hasta el 14 de julio de 2023". Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta les llegará por correo y a partir de ahí el beneficiario de la ayuda tendrá cuatro meses para gastarlo.

No se controlará la venta de alcohol

Este bono se solicitará a través de un formulario online donde el usuario deberá rellenar sus datos y firmar una declaración jurada en la que se compromete a gastar ese dinero en alimentos de primera necesidad. Ahora bien, no habrá controles en los supermercados que garanticen el cumplimiento de la misma, ni supervisen la venta por ejemplo de bebidas alcohólicas: "No podemos ir más allá, por una razón absoluta de control. No sería viable poder limitar", ha añadido A.España.

Quién puede solicitarlo

Está destinado a personas residentes en la Comunidad Valenciana que no superen -en la unidad familiar- los 21.000 euros al año. Además, es compatible con otras ayudas como el cheque de 200 euros del Gobierno central, las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de Inclusión. Según la Generalitat beneficiará a más de 500.000 familias.

La gente opina

Entrar en un mercado en hora punta, cerrar los ojos y escuchar. Poco más hace falta para comprender algunas de las preocupaciones de las centenares de personas que pasan a diario por esa superficie: "Está todo carísimo", "Que no llegamos" , "Imposible" . Es el sentir de prácticamente todas las familias a las que hemos preguntado esta mañana. Pero más allá de los interrogantes, las respuestas dan a entender que llenar la nevera es tema de conversación -de los que se alargan y se discuten- en cada casa "Ahora compro solo lo necesario".

Baltasar y Concepción nos dan permiso para acompañarles "A esta hora ya hemos gastado 200 euros y ahora hemos vuelto a por la segunda parte". Mientras pagan su última compra del día -tres kilos de mandarinas- nos cuentan que no podrían solicitar esta ayuda, porque aseguran no cumplen los requisitos "A mi también me gustaría pedirla, porque me da para lo justo, no tengo más dinero".

Como ellos, muchos nos dicen que se trata de una buena opción: "Con 90 euros me conformo, para comprar aunque sea lo justo, aceite, pan, lo básico". Pero otros creen que es insuficiente "Con esa cantidad da para muy poco", "Con 90 euros no da para casi nada hoy en día". Un testimonio al que han sumado algunos comerciantes "La gente compra tres cosas y se gasta 30 euros, solo les quedarían 60, da para muy poco".

El debate podría extenderse durante horas en este Mercado de Ruzafa, donde seguro muchos de los entrevistados -las ganas de opinar daban fe de ello- han trasladado la discusión a la mesa de sus hogares.