Garamendi responde a la amenaza de un otoño caliente: "Igual yo también tengo que ir a alguna manifestación para los médicos o la justicia"

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, más de 70 manifestaciones recorrían el país en un momento en un momento de gran tensión entre los sindicatos y la CEOE: las negociaciones entre ambas para sacar hacia adelante el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva están completamente estancadas.

Los sindicatos, este lunes, aumentaban esa tensión y aseguraban que el conflicto crecería en caso de que la Patronal no tendiese la mano para lograr un acuerdo. Es más, advertían de que tendríamos un otoño caliente si no se producía una subida salarial y preferían no pronunciarse sobre la posibilidad de convocar una huelga general. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, pedía cerrar un acuerdo con la Patronal antes del nuevo curso político y defendía un "reparto de los beneficios" para que el conflicto no creciese.

Ahora, tan solo 24 horas más tarde de las declaraciones de UGT y CCOO en las que amenazaban con más manifestaciones por todo el país, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha respondido y ha asegurado que él mismo podría unirse a alguna. Eso sí, para pedir otras reivindicaciones que como español le afectan.

"Igual yo también tengo que ir a alguna manifestación para los médicos o la justicia", ha asegurado en una entrevista radiofónica en la Cadena Ser. "En este caso soy empresario, pero no estaría mal hacerlo, ¿no?"

Descarta el conflicto

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, por otro lado, ha descartado llegar al conflicto tanto con UGT como con CCOO y ha abogado por acercar posturas para poder alcanzar un acuerdo en torno al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

"La realidad es que estamos trabajando en ello. Siempre que se está trabajando suelo decir que la discreción es la clave para llegar a buen término. La mesa está abierta", ha respondido tras las declaraciones de los líderes sindicalistas en la cabecera de la manifestación en Madrid de este lunes. "No es cierto que nos hayamos levantados, pero el año pasado lo que se planteó por parte los sindicatos no podíamos aceptarlos, pero esa negociación ha seguido funcionando".

Asimismo, en esta línea, Garamendi se ha mostrado convencido de que ambas partes lograrán cerrar un acuerdo para sacar hacia adelante el AENC y ha insistido: todos tendrán que ceder, es decir, "ganar o perder un poquitín", para limar esas asperezas o discrepancias que impiden avanzar en la negociación.

No obstante, para el presidente de los empresarios, el alcanzar un acuerdo en año electoral puede ser un impedimento. Asegura que "el ritmo de firma es menor" y que "el año electoral impregna todo".

Por otro lado, Antonio Garamendi también ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de coalición. Ha pedido al Consejo de Ministros que deje de "buscar culpables" entre los empresarios y "se mire a sí mismo", recalcando que la CEOE trabaja con "independencia y sentido de Estado (...) al margen del partidismo".

En esta línea, ha dejado claro que la CEOE solo tiene que dar explicaciones a las empresas y empresarios de este país. A nadie más.