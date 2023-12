Las fórmulas legales de las grandes fortunas para reducir su tributación

Los abogados y asesores fiscales aseguran que, en estos últimos meses, ha crecido considerablemente el número de clientes que buscan fórmulas para reducir su factura fiscal. Un incremento que se ha originado a raíz de la aplicación del impuesto a las grandes fortunas. Este enfoque, basado en el cumplimiento riguroso de las normativas fiscales, ha brindado a estas personas la oportunidad de optimizar sus recursos y contribuir al desarrollo económico.

Cuando hablamos de grandes fortunas nos referimos a aquellas personas que tienen un patrimonio superior a tres millones de euros. El objetivo de estas personas es el de buscar estrategias legales para minimizar su carga tributaria, aprovechando las estructuras fiscales disponibles. No obstante, estas tácticas, aunque dentro del marco legal, han generado un intenso debate sobre la equidad en el sistema fiscal.

Según Patricia Abad, socia fundadora de 'Hermina Abogados', una de las ideas para reducir la tributación es "el traslado de la residencia fiscal a un país que no tenga tributación por patrimonio. Y Portugal ha sido este año el destino estrella". Sin embargo, José María Mollinedo, secretario general de Gestha, advierte que irte a tributar a otro país no es tan fácil: "Una persona va a tributar donde resida más de la mitad del año", aclara. Con esto se entiende que el traslado tiene que ser real, no ficticio.

Otra de las fórmulas que puede dar opción a reducir la tributación es donar parte de la fortuna a los hijos. No obstante, esta fórmula es irrevocable y se recomienda hacerlo solo como adelanto de la herencia. "Yo no recomendaría hacerlo solo por motivos fiscales, porque la tributación para patrimonios de 30 millones no es muy alta", añade Patricia Abad.

Reducción de la tributación

Por otro lado, las grandes rentas tienen estos días la oportunidad de reducir su tributación del IRPF. Entre 40.000 y 43.000 euros adicionales de deducción. Esto puede se puede realizar a través de mejoras energéticas en la vivienda, invirtiendo en empresas de reciente creación o comprando un coche eléctrico.

Si bien estas estrategias son legítimas y benefician a las personas implicadas, el debate en torno a la equidad fiscal destaca la importancia de mantener un equilibrio que permita tanto la eficiencia financiera como la justa contribución al bienestar social.