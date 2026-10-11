Financia Europa, la nueva cuenta del Gobierno para invertir en bolsa con ventajas fiscales

El Gobierno quiere que los españoles dejen de tener sus ahorros parados y se animen a invertir en empresas europeas. Para ello, ha incluido en el nuevo decreto de vivienda una herramienta financiera con incentivos fiscales: la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa. Permite invertir hasta 150.000 euros y obtener ventajas fiscales si se cumplen determinados requisitos. Pero ¿cómo funciona exactamente y qué gana el ciudadano?

La idea es sencilla: facilitar que los particulares inviertan en Bolsa sin tener que tributar por cada operación que realicen dentro de la cuenta. Es decir, si compran unas acciones y después las venden para adquirir otras, no tendrán que declarar inmediatamente las ganancias obtenidas, siempre que el dinero permanezca dentro de la cuenta y se respeten las condiciones establecidas. La tributación se aplaza hasta que se retire el dinero.

Ventajas fiscales

¿Y qué ventajas tiene mantener la inversión a largo plazo? Aquí está una de las claves de esta nueva fórmula. Las ganancias vinculadas a las aportaciones que hayan permanecido más de cinco años podrán beneficiarse de una exención fiscal: los primeros 10.000 euros de plusvalías estarán exentos de tributación y, sobre el importe restante, quedará exento el 20%. Esta ventaja se aplica conforme a los requisitos legales y al límite acumulado por contribuyente. Los dividendos, sin embargo, siguen sujetos a la fiscalidad habitual.

Ejemplo práctico

Imaginemos que una persona abre una cuenta Financia Europa e invierte 10.000 euros en acciones de empresas europeas. Con el tiempo, su inversión aumenta hasta alcanzar los 25.000 euros. Ha obtenido una ganancia de 15.000 euros.

Si las aportaciones correspondientes han permanecido más de cinco años y se cumplen los requisitos, los primeros 10.000 euros de ganancia quedarían exentos. De los 5.000 euros restantes, otros 1.000 quedarían exentos, al aplicarse la reducción del 20%. Por tanto, María tributaría por 4.000 euros de ganancias, en lugar de hacerlo por los 15.000 completos.

Eso sí, no significa que reciba una bonificación inmediata de esa cantidad ni que invertir garantice beneficios. Si la Bolsa cae, también puede perder dinero.

¿Dónde se puede invertir?

La cuenta permite comprar acciones de empresas del Espacio Económico Europeo. También admite determinados fondos de inversión que deben cumplir unos porcentajes mínimos de inversión en activos europeos y renta variable. El objetivo es canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia las empresas del continente.

Cada persona podrá tener una única cuenta ordinaria y aportar hasta 150.000 euros. La contratación está prevista a través de bancos y empresas de inversión, aunque su puesta en marcha efectiva depende de los procedimientos de desarrollo correspondientes.

Relacionada con la vivienda

El decreto también contempla una modalidad de reinversión vinculada a la venta de determinadas viviendas que hayan permanecido vacías durante al menos dos años. La medida permite acogerse a una exención en el IRPF si se cumplen las condiciones legales, incluida la venta a entidades públicas dedicadas a la vivienda social o asequible, dentro de los plazos y límites establecidos.

En definitiva, Financia Europa busca convertir parte del ahorro familiar en inversión productiva mediante incentivos fiscales. La ventaja principal es poder reinvertir las ganancias sin tributar por cada compraventa y obtener beneficios fiscales adicionales a largo plazo. Pero antes de contratarla conviene valorar los riesgos, las comisiones y el tiempo durante el que se puede mantener el dinero invertido.