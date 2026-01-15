El cabreo de los pescadores por el nuevo sistema de control digital: "Atenta contra nuestra seguridad"

Las cofradías de pescadores han elevado su protesta contra el nuevo sistema de control digital impulsado a nivel europeo, al considerar que las exigencias administrativas afectan de forma directa a la seguridad y a la operativa diaria en el mar. El malestar se ha trasladado a los puertos, donde varias embarcaciones han optado por no salir a faenar ante el temor a incurrir en multas.

Entre las medidas más cuestionadas figura la obligación de declarar de forma electrónica y con exactitud el peso de la pesca capturada cada jornada, así como comunicar con al menos cuatro horas de antelación la hora prevista de llegada a puerto. Los profesionales del sector consideran que estos plazos no tienen en cuenta la realidad del trabajo en el mar, condicionada por factores como el estado del tiempo o incidencias imprevistas durante la navegación.

Algunos pescadores comparan la situación con "obligar a una ambulancia a detenerse en una urgencia para rellenar un formulario", una metáfora con la que resumen el impacto que estas normas pueden tener en situaciones de riesgo, como temporales o emergencias a bordo.

Miedo a las sanciones

El endurecimiento del control y la posibilidad de sanciones económicas ha llevado a varias cofradías a suspender temporalmente su actividad. Aseguran que el margen de error es mínimo y que cualquier desviación en los datos declarados puede derivar en multas, incluso cuando las circunstancias no permiten cumplir los requisitos al pie de la letra.

El sector confía en trasladar estas preocupaciones en la reunión prevista para el próximo lunes con el ministro competente. Los pescadores reclaman una revisión del sistema para adaptarlo a la realidad del mar y garantizar que el control no se convierta en un obstáculo para la seguridad ni para la continuidad de su actividad

