El exjefe de la Casa del Rey y exdirector de la Fundación de Caja Madrid, Rafael Spottorno, ha asegurado en su declaración ante el tribunal que juzga el uso de las 'black' que la caja extinta le garantizó que se encargaría de todo lo relativo a la tarjeta, que le fue entregada como parte de su retribución para gastos de libre disposición.

Spottorno, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 63.000 euros, ha respondido a preguntas de las partes en esta octava sesión de juicio, que la tarjeta la recibió en manos del entonces director general de Medios de la Caja, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien le dijo en el momento de la entrega que no recibiría extractos de los movimientos en tanto el titular de la misma no era él sino la caja.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre la fiscalidad del plástico, el exjefe de la Casa del Rey ha respondido que él tributaba como rendimientos de trabajo personal y que nunca discutió ni revisó si el certificado que recibía de Caja Madrid era correcto.

El Ministerio Público acusa a Spottorno y al resto de 64 beneficiarios de los plásticos de delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por el uso presuntamente fraudulento de las 'black'.

El empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Francisco Javier López Madrid, ha recriminado ante el tribunal que Bankia le reclame 35.988 euros correspondientes a los gastos cargados a su plástico, cuando el Grupo Villar Mir invirtió 20 millones de euros en la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada y lo perdió "todo".

"Soy la misma persona que ha perdido los 20 millones que se supone que me quiero beneficiar de 30.000 euros", ha dicho López Madrid visiblemente molesto en referencia a la inversión que hizo el grupo por la salida a Bolsa de Bankia de 20 millones de euros, y a los 35.988 euros que le reclama la entidad nacionalizada.

"Nunca me han reclamado una cantidad y eso es lo que más me sorprende. Si me dicen que esos gastos los tengo que devolver, los devuelvo. ¿Qué intención voy a tener de quedarme con un dinero que no es mío?", se ha preguntado López Madrid ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal.

El acusado, para el que la Fiscalía pide un año y seis meses de cárcel, es uno de los últimos del total de 65 encausados en someterse a las preguntas de las partes en el marco de la ronda de interrogatorios que está previsto que termine este lunes para dar paso el martes a la ronda de testificales.

Durante la declaración de Enrique de la Torre el que fuera secretario del consejo de administración entre 1996 y 2009 ha explicado que "no hay más que ver la composición del Consejo, consejeros de Hacienda, un presidente de la patronal", para ver que "todos ellos sabían mejor que yo lo que era una tarjeta de gastos de representación".

"Yo era el secretario del consejo, yo no daba instrucciones a nadie, si acaso me las daban a mí", ha indicado, aunque ha admitido que en algún caso puntual, como en el del exconsejero en representación de CCOO Rodolfo Benito o en el de Mercedes Rojo, sí aclaró lo que se entendía "exactamente por una tarjeta de gastos de representación".