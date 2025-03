Las exigencias y los elevados precios de los alquileres por habitaciones: 2.500 euros al mes por 75 m2

El lujo también se alquila. Solo hay que abrir los portales de alquiler en Internet y ver miles de habitaciones que se ofertan, algunas con cama en la piscina y la cocina en la habitación, las ofertas de alquiler más surrealistas y miles de precios.

En Madrid, hemos visto la habitación más cara de las 5.000 que se arriendan en la ciudad. Al mes cuesta 2.500 euros. Una suite de 75 m2 muy cerca de la Plaza de Oriente y el Palacio Real. Cuarto de baño enorme, privado. El precio del alquiler incluye agua, calefacción, aire acondicionado y wifi. Como mínimo, la habitación se tiene que alquilar un mes.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, dice que aunque se trata de un fenómeno nuevo, "la demanda de este tipo de habitaciones de lujo es alta". Los inquilinos de estas habitaciones suelen ser un turista de alto standing y alto poder adquisitivo, jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de escuelas de negocio.

Muchos de estos alquileres de habitaciones son de grandes casas señoriales con ocho y nueve estancias. Sale muy rentable; si todas las habitaciones se alquilan, solo en un mes se pueden superar los 20 mil euros. "Es verdad que este tipo de inmuebles pueden ofrecer una rentabilidad muy atractiva para sus propietarios; también llevan implícita la gestión constante de los inquilinos, en definitiva, estar muy encima en cada uno de los aspectos de la vivienda", dice Oñareta.

Son precios astronómicos que también encontramos en la ciudad de Barcelona. En la ciudad condal los precios de las habitaciones de lujo son algo más baratos, pero aún así desorbitados. El cuarto más caro se alquila por casi 2.000 euros mensuales, una habitación de lujo con balcón y terraza e incluso cocina".

En la calle, estos precios no se entienden. "Abusivos, desorbitados", así los califican. Los jóvenes aseguran que ellos tienen un sueldo que no llega a 1200 euros mensuales, la mitad de lo que valen esas habitaciones de lujo.

Una señora dice que ella se iría a vivir mejor a un hotel: "Me saldría más barato y encima me lo hacen todo, la cama, me limpian el suelo, el baño".

Solo inquilino que trabaje de noche

Este otro anuncio, todo lo contrario. El inquilino de la habitación no tiene derecho a cocina, ni tampoco puede usar la lavadora. Otra exigencia del propietario es que la persona que alquile debe dormir de día.

El anuncio reza así: "No se comparte piso. Baño privado en pasillo. Con ventana al patio de manzana. El precio incluye habitación + baño y suministros. NO acceso a cocina, NO a lavadora. Fianza: 500 €. Se hace contrato.

Familia catalana SOLO QUIERE: persona con contrato laboral, antigüedad superior a 2 años. Que trabaje en turno de noche entre 21h y 07h (descanse por el día).

Estancia mínima: 2 meses o por semanas a 14 €/día (se piden nóminas y se verifica).

Hablamos castellano, catalán e inglés".

