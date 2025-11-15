Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Desigualdad social

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa

Los datos confirman algo que ya llevan tiempo advirtiendo los expertos: la reducción de la clase media. La pérdida de poder adquisitivo desde la crisis del 2008 habría abocado a un millón de familias a la clase baja.

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa | Freepik

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La clase media en España continúa encogiéndose. Los datos publicados esta semana confirman una tendencia de la que los expertos llevan años advirtiendo: desde la crisis del 2008, la pérdida de poder adquisitivo habría empujado a alrededor de un millón de familias hacia la clase baja.

El llamado ascensor social, dicen los analistas, cada vez tiene menos plantas. Según Cáritas, la clase media ha pasado de representar casi el 60% de la población en 2008 al 43% en 2025. Y el índice de desigualdad continúa entre los más altos de Europa: 31,2% en España frente al 29,4% del promedio europeo, según Eurostat.

En su último informe, Cáritas describe un país que atraviesa "un proceso inédito de fragmentación social", donde la clase media se estrecha y desplaza a muchas familias hacia estratos inferiores. Además, advierte que tener empleo ya no garantiza estabilidad: "uno de cada diez ocupados vive en exclusión social y más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja".

Una brecha generacional que se agranda

Entre todas las desigualdades, el informe de Cáritas apunta especialmente hacia una dirección: la brecha generacional: "Tenemos hoy a toda una generación de jóvenes que, mirando atrás, han encadenado crisis tras crisis, y hacia delante ven muy estrechas e inseguras sus perspectivas de futuro".

La OCDE también observa un deterioro: hace tres décadas, los ingresos globales de la clase media cuadruplicaban los de la clase alta. Actualmente, esa proporción ya es inferior a tres.

En 1994, la clase media representaba el 58% de la población española. Tres décadas después, el CIS calcula que solo un 43% se identifica como tal, mientras que la base social aparece más fragmentada: 17% clase pobre, 13% clase obrera, 12% clase media-baja.

Una clase media que soporta un mayor peso económico

Aunque no existe una definición universal de "clase media", sí hay consenso en que es el segmento que más carga soporta. Pedro Javaloyes, de Agencia Negociadora, lo resume así: "En cuanto se produce cualquier disfunción o fallo, es la primera que lo acusa".

En la calle, la situación se confirma: "Cuesta mucho pasar el mes", comenta un ciudadano. Desde los años 90, el deterioro ha sido evidente: en 1994 la clase media llevaba el peso de la sociedad, pero en 2024, casi la mitad de la población activa vive en precariedad, una reducción del 30% de una generación a otra.

Javaloyes añade: "Vamos a acceder a hacer más trabajo por menos dinero porque no nos va a quedar más remedio". Una realidad que ya muchos viven: "Trabajo muchas horas", explica una joven.

La vivienda, la gran barrera

Entre los factores que agravan la desigualdad, la vivienda es el que más destaca. Javaloyes asegura que "la vivienda es imposible con sueldos de 1.000-1.200 euros". Los jóvenes, el grupo más frágil, lo perciben en el día a día: "Me da la sensación de que vamos a peor".

La paulatina desaparición de la clase media se perfila como una de las mayores barreras sociales y económicas del país. Una tendencia que, de no revertirse, podría marcar durante décadas el futuro de millones de familias españolas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los datos médicos que registra tu reloj inteligente pueden acabar en la Deep Web, la parte oscura de internet

Reloj inteligente

Publicidad

Economía

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa

Un médico de espaldas

Casi 70.000 médicos se jubilarán en una década y la falta de relevo golpeará a muchas zonas de España

Imagen de marisco en una pescadería

Arranca la compra de marisco por Navidad: "Hay que congelar, algunos productos triplicarán su precio"

Docena de huevos
IPC

Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro: los huevos suben un 50% en seis meses

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.
Inmuebles

Caza exprés de pisos en Telegram: viviendas por menos de 100.000 € que se agotan en minutos

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas
FALTA DE PESCADO

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas

Ya se han agotado las jornadas de pesca de arrastre que permite la Unión Europea en el Mediterráneo, pero los pescadores catalanes aseguran que existe suficiente género como para seguir pescando.

José Miguel García-Gasco, María Luisa Martínez Gistau, Sonsoles Ónega, Javier Bardají y Raquel del Castillo
Hablando en Plata

Atresmedia y CaixaBank se unen para dar voz y valor al colectivo sénior desde 'Hablando en Plata'

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, y la directora de Comunicación de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, han firmado este jueves el acuerdo de colaboración entre ambas compañías.

El IPC

El IPC sube al 3,1 % en octubre, su nivel más alto en 16 meses

Foto de archivo de un tren de Renfe

El Congreso exige a Renfe aumentar la indemnización por el retraso de 15 y 35 minutos en los AVE y larga distancia

Reloj inteligente

Los datos médicos que registra tu reloj inteligente pueden acabar en la Deep Web, la parte oscura de internet

Publicidad