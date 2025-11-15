Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Inmuebles

Caza exprés de pisos en Telegram: viviendas por menos de 100.000 € que se agotan en minutos

Compraventa de viviendas en Telegram. Miles de personas, sobre todo, pequeños inversores están pendientes de lo que se publica minuto a minuto en estos grupos.

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

Imagen de archivo de la llave de una vivienda. Pexels

Publicidad

Paz Bailón
Publicado:

Llega un mensaje. Breve, nítido, directo: "Lanzamos oportunidad". En ese instante empieza la cuenta atrás, la carrera por conseguir una vivienda que, en muchos casos, no supera los 100.000 euros. Junto al aviso, llega un vídeo del piso y un dossier con todos los detalles: metros cuadrados, número y planta, si dispone de ascensor y, sobre todo, la rentabilidad estimada si se destina al alquiler.

Con esa información en la mano, el usuario decide si quiere entrar en la puja, pero debe hacerlo con rapidez. En cuestión de horas, a menudo, de minutos, la vivienda "ya ha sido asignada".

En este grupo de Telegram la compraventa funciona a toda velocidad. "Suele haber muchos más interesados que viviendas disponibles, por eso las sorteamos entre todos para dar igualdad de oportunidades. Eso sí, priorizamos a quienes lo han intentado más veces, para que sea más justo", explica Sergio Iranzo, de Invernomics Real Estate. La demanda es tan elevada que muchos compradores adquieren los pisos sin visitarlos. En numerosos casos ni siquiera residen en la misma ciudad y delegan la gestión del alquiler en la misma agencia que les vende la propiedad, porque su principal objetivo es obtener rentabilidad.

Perfil del comprador

Las ofertas circulan a diario por varios chats de Telegram en los que miles de usuarios permanecen atentos para hacerse con uno de estos pisos. El perfil más habitual, apunta Iranzo, es el de personas de entre 25 y 35 años, familias ahorradoras o jóvenes profesionales que buscan asegurar su futura pensión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Congreso exige a Renfe aumentar la indemnización por el retraso de 15 y 35 minutos en los AVE y larga distancia

Foto de archivo de un tren de Renfe

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

Caza exprés de pisos en Telegram: viviendas por menos de 100.000 € que se agotan en minutos

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas

José Miguel García-Gasco, María Luisa Martínez Gistau, Sonsoles Ónega, Javier Bardají y Raquel del Castillo

Atresmedia y CaixaBank se unen para dar voz y valor al colectivo sénior desde 'Hablando en Plata'

El IPC
IPC

El IPC sube al 3,1 % en octubre, su nivel más alto en 16 meses

Foto de archivo de un tren de Renfe
Renfe retrasos

El Congreso exige a Renfe aumentar la indemnización por el retraso de 15 y 35 minutos en los AVE y larga distancia

Reloj inteligente
Dispositivos inteligentes

Los datos médicos que registra tu reloj inteligente pueden acabar en la Deep Web, la parte oscura de internet

Los relojes y pulseras inteligentes miden nuestra frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre o los pasos que damos al día. Estos datos empiezan a tener más valor que los bancarios.

Atención al cliente
Leyes

Así afectará la nueva ley de Atención al Cliente: limita el 'spam' y garantiza atención en lenguas cooficiales

La Cámara Baja aprueba el dictamen que obliga a grandes compañías a mejorar sus servicios, garantiza el uso de lenguas cooficiales y limita los contratos telefónicos no solicitados.

Trabajo denuncia un ciberataque a la web de prevención de riesgos laborales de las Empleadas del Hogar

Trabajo denuncia un ciberataque a la web de prevención de riesgos laborales de las Empleadas del Hogar

Precio huevos

El impacto económico del confinamiento de aves por la gripe aviar: huevos y carne de pollo más caros

Pago de pensiones en noviembre 2025

Pensiones noviembre 2025: cuándo paga la pensión y la paga extra cada banco y qué entidades lo adelantan

Publicidad