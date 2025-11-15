Caza exprés de pisos en Telegram: viviendas por menos de 100.000 € que se agotan en minutos

Llega un mensaje. Breve, nítido, directo: "Lanzamos oportunidad". En ese instante empieza la cuenta atrás, la carrera por conseguir una vivienda que, en muchos casos, no supera los 100.000 euros. Junto al aviso, llega un vídeo del piso y un dossier con todos los detalles: metros cuadrados, número y planta, si dispone de ascensor y, sobre todo, la rentabilidad estimada si se destina al alquiler.

Con esa información en la mano, el usuario decide si quiere entrar en la puja, pero debe hacerlo con rapidez. En cuestión de horas, a menudo, de minutos, la vivienda "ya ha sido asignada".

En este grupo de Telegram la compraventa funciona a toda velocidad. "Suele haber muchos más interesados que viviendas disponibles, por eso las sorteamos entre todos para dar igualdad de oportunidades. Eso sí, priorizamos a quienes lo han intentado más veces, para que sea más justo", explica Sergio Iranzo, de Invernomics Real Estate. La demanda es tan elevada que muchos compradores adquieren los pisos sin visitarlos. En numerosos casos ni siquiera residen en la misma ciudad y delegan la gestión del alquiler en la misma agencia que les vende la propiedad, porque su principal objetivo es obtener rentabilidad.

Perfil del comprador

Las ofertas circulan a diario por varios chats de Telegram en los que miles de usuarios permanecen atentos para hacerse con uno de estos pisos. El perfil más habitual, apunta Iranzo, es el de personas de entre 25 y 35 años, familias ahorradoras o jóvenes profesionales que buscan asegurar su futura pensión.

