Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Galicia

Más que chuletón: el buey gallego sorprende en cecina, sobrasada y hasta helado

La carne de buey gallego, criada durante años con mimo y libertad, se ha convertido en una de las joyas gastronómicas más valoradas del mundo gracias a su sabor único, su infiltración de grasa y el trabajo de maestros parrilleros.

Les presentamos la mejor carne del mundo: el buey de Galicia

Les presentamos la mejor carne del mundo: el buey de Galicia | Discarlux

Publicidad

Guillermo Martínez de Marigorta, gazteizarra considerado el mejor parrillero de España, está consagrado a la que está considera actualmente como la carne más selecta del planeta: la de buey gallego. Con una cabaña de apenas 800 animales, sus cualidades gustativas y nutritivas, la han convertido en uno de los platos más selectos.

"Están a cuerpo de rey… tienen metros, kilómetros para pasear, para pastar y para comer lo que quieran: producto de huerta, pasto, cereal…", comenta Martínez de Marigorta, chef del hotel-restaurante La Abadesa. Este cocinero de Vitoria-Gasteiz es uno de los principales embajadores del protagonista de esta historia: el buey gallego. De animal utilizado durante siglos en las labores del campo, ha pasado a convertirse en una auténtica estrella gastronómica.

"Entonces, ¿cuál es la mejor forma de preparar esta carne?", le preguntamos a Guillermo frente a la parrilla. "Lo primero, sin duda, es el atemperado. Sacamos ayer por la tarde las chuletas y se van a consumir hoy a las cuatro… imagínate lo atemperadas que están, cómo se funden, esa grasa tan infiltrada que tienen… Nosotros creemos que la llama directa es el mejor punto para que la carne retenga todos sus jugos", explica mientras da vuelta y vuelta a los enormes chuletones.

El buey ha pasado de ser un animal de labor a convertirse en una joya culinaria

Y no solo en forma de chuletón: también puede disfrutarse como cecina, albóndigas, sobrasada, carpaccio... e incluso como postre, transformado en un helado elaborado con la grasa del consomé. "¿Qué marida mejor con este plato?", le planteamos al viticultor y enólogo Raúl Pérez. "Creo que algo que rompa un poco la sensación de grasa; en este caso hemos optado por un albariño", explica uno de los creadores de vinos más reconocidos en su bodega de El Bierzo.

No solo como chuletón: el buey se cocina de las formas más variadas

La carne de buey gallego está considerada una de las mejores del mundo. No lo decimos solo nosotros: lo afirman expertos gastronómicos de numerosos países que la importan. Su elevada infiltración de grasa, muy superior a la de otras especies, le proporciona un sabor y una textura inconfundibles. "Estamos viendo lo que cuesta criar cada mes a un animal de estos: entre doscientos y trescientos euros, y eso durante quizá más de diez años. Aún no se está pagando el precio que realmente debería tener", concluye José Portas, CEO de Discarlux, una de las principales empresas dedicadas al buey en España y muy comprometida con la vida rural.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El Black Friday se desinfla en el pequeño comercio, mientras las multinacionales acaparan los descuentos

Compras navideñas

Publicidad

Economía

Compras compulsivas

El Black Friday se desinfla en el pequeño comercio, mientras las multinacionales acaparan los descuentos

Les presentamos la mejor carne del mundo: el buey de Galicia

Más que chuletón: el buey gallego sorprende en cecina, sobrasada y hasta helado

Metafuturo

'Metafuturo' cuenta en su cuarta edición con Krugman, Baron y Rushdie

Imagen de un hotel
Navidad

Vigo se llena antes de encenderse: "Entre noviembre y diciembre se dispara la ocupación"

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa
Desigualdad social

El ascensor social se rompe: la clase media cae y la desigualdad en España sigue entre las más altas de Europa

Un médico de espaldas
Sanidad

Casi 70.000 médicos se jubilarán en una década y la falta de relevo golpeará a muchas zonas de España

El informe de la Organización Médica Colegial alerta de un fuerte envejecimiento profesional y de una distribución territorial muy desigual, pese a que nuestro país supera la media europea de médicos por habitante.

Imagen de marisco en una pescadería
Navidad

Arranca la compra de marisco por Navidad: "Hay que congelar, algunos productos triplicarán su precio"

El camarón puede pasar de 60 euros a más de 180 euros/kg en Navidad. La centolla, ahora “llenita” y desde 12 euros se suma a un listado de mariscos que duplicarán o triplicarán su precio en diciembre. ¿Cómo los congelamos? Se lo contamos.

Docena de huevos

Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro: los huevos suben un 50% en seis meses

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

Caza exprés de pisos en Telegram: viviendas por menos de 100.000 € que se agotan en minutos

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas

Cena de Navidad en peligro: los pescadores catalanes alertan de que faltan langostinos y gambas para estas fiestas

Publicidad