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Este es el mapa de los barrios con mayor y menor renta de España: casi 224.000 euros de diferencia entre La Moraleja y Torreblanca

La Agencia Tributaria ha publicado este jueves la Estadística de declarantes del IRPF en los mayores municipios por código postal.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La Agencia Tributaria ha publicado este jueves los datos de renta de los declarantes del IRPF de 2024 en los mayores municipios de España, desglosados por código postal. Según la estadística, un barrio de Madrid registró la renta media más alta, mientras que la más baja. se obtuvo en Sevilla.

En 2024 el barrio de La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas registró la renta bruta media más alta de España con 235.556 euros por declarante del IRPF. La cifra es un 20% superior a la de 2023, cuando fue de 196.429 euros, según datos de la Agencia Tributaria.

A este, le siguen los barrios de Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, con 145.046 euros; Fuente del Fresno, también en San Sebastián de los Reyes, con 139.369 euros; Muntaner, en Barcelona, con 127.182 euros; y Pedralbes-Sarrià, también en Barcelona, con 123.886 euros.

En el otro extremo está Torreblanca, en Sevilla, con una renta media de 11.560 euros. Es un 2% más que el año anterior, cuando alcanzó los 11.354 euros. La diferencia entre ambas zonas es de casi 224.000 euros brutos.

Además del barrio sevillano, entre las zonas con menor renta media figuran Sector Sur-Polígono del Guadalquivir, en Córdoba, con 19.711 euros; Carrús-Plaça de Barcelona, en Elche, con 18.207 euros; Cortijos de Marín, en Roquetas de Mar, con 17.632 euros; y Nou Alacant, en Alicante, con 17.506 euros.

¿De dónde llega la renta?

En la mayoría de los barrios, los salarios y las pensiones son la principal fuente de ingresos. En el conjunto de España, las rentas del trabajo representan alrededor del 78% de la renta declarada, mientras que el resto procede del capital, las actividades económicas, las ganancias patrimoniales y las rentas exentas, como algunas prestaciones y ayudas.

Aunque dependiendo de la zona cambia. Entre los barrios donde las rentas del trabajo tienen más peso están Arcosur, con un 90%, y El Pozo-Cardonera-Las Cuevas-Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, y Javalí Viejo, en Murcia, ambos con un 87%. Mientras que las rentas del trabajo representan el 23% de los ingresos en Santa Cruz, en Murcia. En Muntaner, en Barcelona, suponen el 41%, y en Pedralbes-Sarrià, también en Barcelona, el 45%. En estos lugares tienen más peso las ganancias patrimoniales y las rentas del capital.

La Agencia Tributaria selecciona los municipios incluidos en esta estadística según tres criterios: tener más de 200.000 habitantes, superar las 100.000 declaraciones de IRPF o contar con una renta bruta total superior a 2.200 millones de euros.

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