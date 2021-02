Este lunes Madrid y Cataluña estrenan cierta relajación en sus restricciones

El cobro de los ERTE puede retrasarse debido al colapso que padece el Servicio Público de Empleo Estatal. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus el número de personas en situación de ERTE o paro no ha dejado de crecer. Si aún no has cobrado el ERTE o el paro de enero, te decimos aquí cómo reclamarlos a través de la web oficial del SEPE.