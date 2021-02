Nuevas restricciones, cierres perimetrales y medidas por coronavirus en España por provincias hoy viernes 5 de febrero

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha avisado de que "todos tenemos que ser muy conscientes" de que no se podrán relajar las medidas hasta que esté vacunado como mínimo el 70% de la población. "Entiendo que se pueden criticar las medidas, criticar cómo se gestionan algunas cosas, pero sí les pediría que, por favor, nos ayuden a transmitir el mensaje de que tener a la población vacunada no implica que, hasta que no estemos el 70% como mínimo vacunados, podamos relajar el resto de las medidas".

Fernando Simón se ha mostrado optimista con que en verano puedan relajarse las restricciones, puesto que es por esas fechas cuando se tiene previsto tener inmunizados al 70% de los ciudadanos, "pero la realidad es que no tenemos todavía certezas y, por lo tanto, hay que ser prudentes".

Andalucía

Andalucía contará a partir del sábado con 286 municipios con la actividad no esencial suspendida al superar la tasa de incidencia de Covid-19 de 1.000 casos por 100.000 habitantes, mientras mantiene a seis de la ocho capitales solo con cierre perimetral.

En esta situación se encuentran las capitales de Málaga y Almería, e importantes ciudades de la comunidad como Dos Hermanas (Sevilla); Jerez y Algeciras, en Cádiz; La Rinconada y Los Palacios, en Sevilla; Marbella y Estepona en Málaga; Palma del Río y Cabra en Córdoba, y Aracena, Ayamonte e Isla Cristina en Huelva.

Cataluña

En Cataluña, el Govern ampliará las franjas para servir desayunos y comidas en bares y restaurantes a partir del próximo lunes. Se podrá consumir en el interior de los locales de restauración y en sus terrazas de 7:30 a 10:30 horas y de 13:00 a 16:30 horas. El confinamiento en Cataluña pasará de ser municipal a comarcal y los gimnasios podrán abrir de nuevo con un aforo del 30%.

Comunidad Valenciana

La restricción de movilidad por el coronavirus empieza este viernes a partir las 15:00 horas en aquellas ciudades de la con más de 50.000 habitantes. Se decreta el cierre perimetral por segundo fin de semana consecutivo. Deporte con mascarilla, continuarán cerrados los bares, restaurantes como los centros deportivos y será el primer fin de semana en que saunas, spas, solárium, baños turcos, balnearios, salones de masajes y similares no abran sus puertas. Los comercios conservan el horario hasta las 18:00.

País Vasco

Cierre perimetral de País Vasco y cierre perimetral municipal. Limitación de movilidad nocturna de 22:00 a 06:00 para frenar los contagios de coronavirus. Horario máximo de cese actividades comerciales y culturales a las 21:00h. Aforos del 40% en establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150m2. Aforos igualmente reducidos para todo tipo de eventos culturales y sociales.

Limitación del máximo de aforo en centros de culto en un 35%. Suspensión de ensayos y actuaciones. Horario de cierre de hostelería y restauración entre las 20:00h. y las 06:00. En localidades con una incidencia igual o superior a 500/100.000 habitantes: cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, y de juego y apuestas. Suspensión de la actividad deportiva en grupo.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid aumentará este viernes el número de comensales que se pueden sentar a consumir en las terrazas de los bares y los restaurantes para que esté en vigor durante el próximo fin de semana en la tercera ola del coronavirus. Así lo anunció esta semana Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, que afirmó contar con el "okey" de la Consejería de Sanidad para ampliar de 4 a 6 comensales.

Galicia

Galicia mantiene durante la pandemia del coronavirus el cierre total de la hostelería excepto para servicio a domicilio, reuniones limitadas a convivientes, apertura del comercio no esencial hasta las 18:00 de la tarde, deporte solo individual y al aire libre.

Extremadura

La Junta de Extremadura permite al comercio abrir hasta las 18:00 horas y los sábados por la mañana de 10:00 a 14:00. El resto de actividades restringidas para frenar los contagios por coronavirus tendrá que esperar la flexibilización de medidas.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra hoy un consejo de forma extraordinaria para decidir si se levantan o prorrogan las medidas frente al coronavirus. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, ha asegurado que están "barajando todos los escenarios, aunque ojalá pudiese ser todo lo aperturista posible".

Castilla y León

Castilla y León mantiene el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas y no ha presentado nuevas medidas ni restricciones para frenar los contagios la tercera ola del coronavirus. El Gobierno de Castilla y León cree que ya "han tocado techo" en esta tercera ola