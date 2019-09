Llega septiembre y comienza la vuelta a la rutina. Tras las vacaciones de verano, volver al trabajo siempre cuesta. Sin embargo, este lunes, día 2 de septiembre, nos fijamos en aquellos cuyas ganas de dejar de trabajar no han llegado todavía. Camareros, modelos o trapecistas de más de 80 años que no se quieren jubilar.

Nos fijamos así en este cajero de supermercado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su nombre es Bennie Ficeto, tiene 98 años y se niega a jubilarse. Empezó a trabajar a los 19 años, lleva casi toda una vida trabajando y se niega a descansar.

Otro caso similar es el de Betty Goedhart, trapecista estadounidense. Con 85 años es la trapecista más longeva del mundo. Su trabajo es un regalo por lo que el estrés postvacacional para ellos no existe. ¿Lo importante? tener energía y buena forma física.

Algunas incluso tienen ganas de meterse en política, es el caso de María del Rosario Testa, ella es concejala y tiene 95 años.

Sin embargo, no todos trabajan por gusto, algunos no tienen opción. Su pensión es más que escasa. Hay quien cobra entre 400 y 600 euros al mes, por lo que aseguran que no pueden permitirse jubilarse.