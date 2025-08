Llega el verano y vuelve el turismo masivo: Brihuega se suma a la lista de destinos más visitados

Algunos se decantan por zonas rurales y otros, más cosmopolitas. Uno de estos destinos es un pequeño pueblo de 3,000 habitantes, Brihuega, donde sus campos de lavanda se han vuelto mundialmente famosos. Se han convertido en uno de los lugares más fotografiados por los influencers. Colocándolos así, en el mapa de muchas visitantes.

Algunos vecinos no están contentos con la masificación. Alegan que les echan de Brihuega y que ni el coche puede sacar del garaje, ni tampoco ir a ningún lado. Sin embargo, otros se encuentran encantados: “es bueno que haya gente, porque sino esto parecería un desierto”.

Sin embargo, no es cuestión de que gusten o no los turistas, es más cuestión de espacio. Brihuega se multiplica por cinco durante el verano y su alcalde, Luis Viejo comenta: “el principal problema que tenemos ahora es el tráfico, no podemos ni atenderlos, no pueden comer, no pueden pasear, no pueden aparcar coches…”

Pero esto también ocurre en otros lugares. En Canarias, defienden que las islas están al límite y piden un turismo regulado. Algunos residentes cuentan que las playas están muy sucias, no hay ningún control y, además, generan en muchas ocasiones situaciones incómodas de convivencia.

El turismo es vital, pero muchos lugares ya están al límite

Sin embargo, los hoteleros y empresarios baleares piden prudencia y aseguran que se está espantando a los turistas. “Todos los problemas de la comunidad los achacamos a los turistas, pero la mayoría de los baleares estamos en pro del turismo”.

No hay que olvidar que el turismo representa el 12,3% del PIB español, y general más de 2,5 millones de puestos de trabajo, el 11,6% del empleo total, según el INE.

Por ello, el sector turístico balear les envía este mensaje: “Turistas, regresad felices a casa y volved pronto a Mallorca”.

