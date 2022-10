La España vaciada pide ayuda ante la pérdida de servicios públicos en las localidades más pequeñas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se aprobarán ayudas a la contratación en Teruel, Soria y Cuenca por ser las tres provincias con menor densidad de población. Se trata de una forma de luchar contra la despoblación.

Teruel, Cuenca y Soria son las tres provincias españolas con menos densidad de población. Tienen menos de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Juntas no llegan ni a la décima parte de población que tiene Madrid capital.

Estas ayudas servirán para fomentar el empleo indefinido en estas provincias. Habrá una reducción del 5% al 20% en las cotizaciones empresariales para los contratos indefinidos.

Pérdida de servicios públicos

El anuncio de las ayudas ha sido bien recibido, pero la población pide más. Alertan de la pérdida de servicios públicos en las localidades más pequeñas.

Cada vez hay menos líneas de autobús con menos frecuencias. Las correspondencias de autobús viven una grave crisis, que afecta a las personas que menos recursos tienen o quienes no tienen otro transporte.

"Sobre todo para la gente mayor, que no tiene medio, no tiene transportes. El objetivo es poder disponer de un transporte público para poder desplazarse allí donde están los servicios", explica Eduardo Folgado, alcalde de Fuentesaúco en Zamora.

"Yo porque tengo coche y conduzco, pero hay gente mayor que depende de que le lleve algún vecino", explica una vecina. "Me parece muy mal, solamente hay servicio de mañana. La gente no va porque hay que levantarse a las siete de la mañana y entonces es que no merece la pena", dice Antonio Expósito, conductor de autobús.

El alcalde de Vezdemarbán, Gregorio Pascual, explica que Vezdemarbán es una de las 7.000 localidades de nuestro país que con el Covid-19 han visto más mermados sus medios de transporte.

Este problema de aislamiento se suma a otros muchos que acumula la conocida como España vaciada y que convierten a miles de poblaciones en lugares menos atractivos para vivir.

Piden fondos para paliar la situación

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, asegura que piden fondos para compensar los contratos. "Los contratos están totalmente desequilibrados, los operadores han registrado en el año pasado un nivel de pérdidas considerable", explica.

Pero el sector lo ha dejado claro: o reciben más ayudas o estas empresas dejarán de circular por la España vaciada.