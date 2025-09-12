Entramos al edificio okupado en el barrio de Barajas: "Van con machetes y cuchillos, nos da miedo salir a la calle"

Los vecinos del barrio del Aeropuerto, cerca de Barajas, en Madrid, se organizan para contar la pesadilla que llevan viviendo durante meses. "Hay al menos 40 o 50 okupas dentro de un edificio que nos están dando mucho dolor de cabeza", cuenta Ana Belén. Son familias que llevan toda la vida viviendo allí, generación tras generación, pero que ahora se plantean marcharse ante la llegada masiva de okupas.

El edificio okupado lleva años vacío, "el propietario no se hace cargo", nos dicen. Decenas de okupas han ido entrando y saliendo con el paso de los meses. Pero hasta ahora no habían tenido ningún problema. "Desde hace un mes o dos hemos tenido bastantes problemas a raíz de unas personas nuevas que han venido", explica Marta, otra vecina del barrio. Aseguran que algunos vienen de un hotel okupado que había en Coslada y otros muchos de las terminales del aeropuerto de Barajas. Desde que no les dejan dormir allí, cuentan, ha empezado la pesadilla.

José Luis es el presidente de la comunidad de vecinos, asegura que las calles se están convirtiendo en "una batalla campal". "Han quemado varias motos, salen con machetes, salen con cuchillos, el otro día pegaron a un señor mayor solo porque se le quedó mirando". La Policía ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones, están patrullando las calles, pero la inseguridad que sienten quienes viven ahí no acaba. Piden que solucione el problema, que alguien se haga responsable.

El miedo de los vecinos está provocando que algunos dejen de salir a la calle tanto como les gustaría. "Aquí vive gente trabajadora, gente humilde, personas mayores y muchos niños. Nos planteamos irnos a otro sitio por temor, nos da miedo salir a la calle", explica Ana Belén. Se preguntan qué mas tiene que pasar para que alguien les ayude

Hablamos con los okupas

Un equipo de Antena 3 Noticias ha entrado en el edificio okupado. Se divide en tres plantas de viviendas en las que cada familia tiene su propia habitación. Algunas puertas tienen candado para impedir robos, otras están tapadas con una simple lona. La convivencia entre los okupas, según cuentan ellos mismos, tampoco es fácil.

"Vivíamos cuatro gatos y ahora somos un montón de gente", nos explican ellos mismos. Algunos llevan viviendo allí varios meses y aseguran no habían tenido ningún problema hasta que llegaron los nuevos. "Vienen de fuera y se empiezan a pelear con toda la gente que hay aquí", dicen que han tenido muchos problemas y que las amenazas son constantes. Aseguran además, que algunos pertenecen a mafias que venden drogas para ganarse la vida.

