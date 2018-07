El profesor Díaz-Giménez: "Jubilarse a los 70 años es inconsistente ya que cuando tienes 50 y te vas al paro, es muy difícil conseguir un empleo"

Javier Díaz-Giménez, profesor de economía de IESE, lleva años analizando alternativas para hacer viable el futuro de las pensiones, también ha calculado cuál sería el coste de pagarlas con impuestos. "En el año 2050, si quisiéramos pagar todo el exceso de pensiones con un Impuesto de Valor Añadido, tendría que estar en torno al 47%", calcula el experto.

El profesor Díaz-Giménez explica que "obviamente no lo vamos a hacer sólo con IVA, lo vamos a hacer retrasando la jubilación, reduciendo los derechos pensionables,...". "Tenemos un sistema fiscal que es muy ineficiente, que recauda demasiado poco", ha criticado.

"Si tu quieres decir que los españoles vamos a jubilarnos a los 70 años necesitas un mercado de trabajo que absorba a este tipo de trabajadores. Eso es inconsistente con un mercado laboral que cuando tienes 50 años y te vas al paro, tienes graves dificultades para conseguir un empleo", ha explicado.

Aun así, el profesor ha asegurado que las pensiones "están garantizadas en todo caso porque el Estado español pagará pensiones de todas las formas y en cualquier circunstancia". "Si el Estado español dejara de pagar pensiones, los jubilados harían el partido político de los jubilados españoles y votarían a un partido que garantizara sus pensiones", ha reflexionado.

El de los jubilados es el voto preferido por los partidos políticos, el sector de población que más crece, el votante más fiel, el que más acude a las urnas. No hay campaña sin una promesa a los pensionistas. El periodista Fernando Ónega explica que "es absolutamente natural que cuando llegue una campaña electoral, los candidatos traten de acercarse a reunirse con ellos".

"El pensionista tiende a votar a quien entiende que le paga la pensión y el PP tiene ahí un problema con el que no contaba. Yo supongo que el señor Rajoy tiene la sensibilidad suficiente e incluso el instinto de supervivencia suficiente como para no dejar que lo arrolle la marea de los pensionistas", ha señalado el periodista.

En España, un 12% de los jubilados reciben la pensión máxima, de más de 2.000 euros al mes. José Antonio Martín Aguado, de 79 años, se jubiló hace 13 años y cobra de pensión 2.100 euros al mes. Por su parte, María Jesús Esteban Sanz, de 77 años, se jubiló hace 12 y cobra de pensión 1.500.

Este matrimonio disfruta de la jubilación soñada por todos, son ya 13 años de retiro con 3.600 euros de pensión. "He tenido sueldos importantes y he cotizado mucho a la seguridad social. La pensión que tengo ahora de 2.100 euros me parece justa", reconoce José Antonio.

Los jóvenes de hoy en día no se imaginan una jubilación así. "Cobrando lo que venimos cobrando y con la precariedad que tenemos me parece complejo", reconoce Alejandro Quesada, de 27 años. Vieleta Carlavilla, de 26 años, considera que "es posible tener este tipo de jubilación pero tiene que haber unas medidas políticas y económicas que sustenten esas pensiones.

Mientras la media de las pensiones de los nuevos jubilados es de 1.500 euros, el sueldo de los trabajadores más jóvenes ronda los 800. La primera generación con 100 años de esperanza de vida se enfrenta a un nuevo reto: ¿será viable pagar pensiones durante más de 30 años en un etorno donde los trabajadores serán robots?