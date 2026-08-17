Cuatro años sin culpables en Bejís: "Nos abandonaron entonces y nos tienen abandonados ahora"

Hace cuatro años, exactamente un 16 de Agosto de 2022 un tren media distancia salió pasadas las cuatro de la tarde de la estación de Valencia. Su destino era Zaragoza. A bordo casi medio centenar de pasajeros que eran completamente ajenos a lo que después ocurriría. A la altura de Bejís en Castellón, las llamas de un incendio muy próximo comienzan a acercarse a los vagones.

En cuestión de segundos, el tren se ve envuelto y por el humo. Los pasajeros asustados comienzan a grabar con incredulidad lo ocurrido cuando el tren se detiene por completo sobre las vías. Algunos por miedo intentaron escapar a pie hasta que poco después la maquinista consiguió dar marcha atrás cambiando la cabina, y el tren volvió a la estación segura más próxima. En total casi una veintena de personas resultaron heridas.

En ese momento se produjo una gran polémica entorno a quien había tenido la culpa. Adif y Renfe aseguraron que nadie les había informado de ese incendio y por lo tanto no se cortó la circulación. Sin embargo, el fuego en esa zona estaba activo al menos desde el día anterior. A día de hoy, el proceso judicial está paralizado, nadie ha asumido responsabilidades, ni se han señalado culpables directos. Los imputados tampoco han ido a declarar.

"Mamá los cristales queman"

Precisamente de eso se quejan las victimas. Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido entrevistar a Isabel Irlandés, una de las supervivientes de aquel fatídico día. Ella viajaba en ese momento con sus dos hijos menores. "Mis hijos comienzan a mirar por la ventana y me dicen mamá los cristales queman, mamá hay mucho humo", cuenta Isabel recordando aquel momento.

"Agarrada de los dos peques le digo ¿Qué hago para salvar a mis hijos?", se refiere a la maquinista, que en ese momento era la única responsable del tren. En ese trayecto nos cuenta Isabel no se aplicó correctamente ningún protocolo y ni siquiera había interventor. "La gente mayor que había dentro, comenzó a abrazarse y a despedirse para morir", añade desgarrada al recordar todo lo ocurrido.

Abandonados, antes y después

Más allá del susto, lo más grave fueron las personas que resultaron heridas por quemaduras. Algunas de ellas de gravedad tuvieron que ser trasladadas al Hospital más cercano. Isabel se pasó varios meses en la UCI y aún conserva cicatrices en gran parte de su cuerpo. Su hijo que ahora tiene nueve años, ha desarrollado un shock post traumático que ahora le dificulta entre otras cosas el habla.

Como ellos otras muchas victimas de este suceso siguen sin una explicación clara a lo ocurrido. "Hay responsables y hay culpables y siguen trabajando como si nada", asegura Isabel indignada ante lo que dice es un procedimiento judicial estancado: "Lo tienen en un cajón cogiendo polvo". Asegura que tampoco han recibido una disculpa desde entonces: "Nos abandonaron entonces y nos tienen abandonados ahora".

También añade que a penas se han preocupado por ofrecerles más ayudas para paliar los costes económicos de las curas durante todos estos años. Aún así ella insiste, junto a más victimas de accidentes ferroviarios, seguirán y lucharan hasta el final.

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