El 'efecto Ozempic' transforma la cesta de la compra en España: caen los alimentos indulgentes y suben los saludables

Entramos al supermercado con Atteneri. La acompañamos por los pasillos, mientras llena una cesta de la compra en la que no vamos a encontrar ultraprocesados, chocolates o bebidas alcohólicas y sí alimentos saludables. Su caso es el de muchos españoles porque el interés por mantener un peso saludable y el auge de medicamentos adelgazantes como Ozempic, Mounjaro o Wegovy empieza a reflejarse en algo tan cotidiano como el contenido del carrito de la compra en España.

Cambio hábitos

En este contexto, los tratamientos basados en GLP-1 han ido ganando terreno en España hasta estar presentes en aproximadamente el 6% de los hogares, generando un volumen de gasto que ronda los 5.400 millones de euros, según datos de Worldpanel by Numerator. Su impacto no se limita al ámbito sanitario, sino que empieza a trasladarse de forma clara al gran consumo. De hecho, en los hogares donde se utilizan estos medicamentos se observa un cambio importante en el comportamiento de compra.

En el último año, el volumen de productos adquiridos ha descendido un 3,8%, mientras que el gasto total se ha reducido un 3,1%. Estas cifras demuestran que se está dando una transformación progresiva en la forma de llenar la cesta de la compra, evidenciando que este fenómeno no solo está en expansión, sino que ya deja una huella tangible en el día a día de los consumidores.

¿Qué alimentos se consumen?

El cambio también se refleja en los productos que los consumidores, como Atteneri, eligen en el supermercado. En hogares donde se usan tratamientos adelgazantes como Ozempic, Mounjaro o Wegovy, se observa una reducción importante de alimentos indulgentes, como las tabletas de chocolate (-17,9%), las patatas fritas y otros snacks (-13,5%), el vino (-12,5%) o la cerveza (-11,4%).

Al mismo tiempo, aumenta la elección de productos básicos o considerados más saludables, como frutas, huevos o aceite de oliva, con incrementos que en algunos casos llegan al 24,8%. De esta forma, la sustitución de algunos alimentos por opciones más equilibradas es más que evidente, en línea con una tendencia generalizada hacia una alimentación más saludable. De hecho, el 51% de los españoles considera el control del peso una prioridad, el 47% intenta reducir el consumo de ultraprocesados y el 43% limita la ingesta de dulces, según datos de Kantar.

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