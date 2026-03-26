La economía española creció el 2,8 % en 2025 tras acelerarse un 0,8% al final del año

La economía española creció el 2,8 % en 2025 gracias al mayor consumo de los hogares y al aumento de la inversión empresarial, después de que en el último trimestre el crecimiento se acelerase al 0,8 %, dos décimas más que el anterior y la mayor tasa trimestral del año. Así lo detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la variación interanual del PIB fue del 2,7%, similar a la del trimestre precedente. En este sentido, la economía Española logra aguantar los aranceles de Donald Trump y la tensión geopolítica en Ucrania u Oriente Medio.

La demanda nacional aportó 0,9 puntos al crecimiento intertrimestral del PIB y 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2025. Mientras, la demanda externa tuvo una contribución de -0,1 puntos. Por agregados de demanda, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 0,9% y el de las Administraciones Públicas un 0,2%. Por su parte, la formación bruta de capital registró una variación del 1,9%.

Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 0,8%, lo que supuso 1,5 puntos más que en el tercer trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 1,2%, tasa una décima menor que la del trimestre precedente. Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas positivas o neutras en su valor añadido. Las ramas industriales aumentaron un 0,3% en tasa intertrimestral. Dentro de las mismas, la industria manufacturera presentó un incremento del 0,1%, dos décimas menor que el del trimestre precedente.

El valor añadido bruto de la Construcción se incrementó un 2,2% intertrimestral, seis décimas más que en el trimestre anterior. Y el de los Servicios se aceleró una décima, hasta el 0,9%. El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8 % superior al de 2024.

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