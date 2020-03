El día de los ERTE tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus

La amplitud de las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus y la aplicación del estado de alarma se comenzarán a ver con más claridad estos días, los primeros laborables coincidiendo las dos circunstancias. El confinamiento y la falta de actividad se espera que den lugar a numerosos expedientes de regulación de empleo temporales. Todos los sectores reclaman al Gobierno medidas especiales cuanto antes. El ejecutivo las ha prometido para el próximo Consejo de Ministros.

ERTEs en las grandes factorías

Las organizaciones de fabricantes de vehículos (Anfac), concesionarios (Faconauto), vendedores (Ganvam) y de fabricantes de componentes (Sernauto) han solicitado al Gobierno un fondo extraordinario de ayudas al sector del automóvil para la recuperación industrial y del mercado ante la crisis del coronavirus. Esta medida es una de las recogidas en el plan de choque que están desarrollando dichas organizaciones y que incorpora actuaciones extraordinarias con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis del Covid-19 y de asegurar la viabilidad, competitividad y empleo en el sector del automóvil. En un comunicado conjunto, Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto explican que desde la automoción, que representa el 10% del PIB español y el 9% de la población activa, quieren reforzar su compromiso con el país y con la solución a esta "complicadísima situación". En este sentido, reconocen los esfuerzos del Gobierno y las medidas de coordinación para garantizar la mejor gestión de la crisis, al tiempo que muestran su apoyo y agradecimiento a todos los colectivos que están trabajando para luchar contra el coronavirus. "Sin embargo, esta situación de excepcionalidad necesita de una respuesta extraordinaria no solo a nivel sanitario y social sino a nivel económico y laboral, también para la industria y el sector de la automoción. Respuestas que nos permitan superar este bache y mantener el ritmo, la competitividad y el empleo de las empresas, una vez que se levante el estado de alarma", explican. En esta línea, destacan que el plan de choque que están desarrollando de forma conjunta recoge medidas extraordinarias que refuercen las que ya ha adoptado el Ejecutivo y apuntan que su "rápida" puesta en marcha minimizará el impacto negativo de esta crisis global sobre el conjunto del sector.

Así, consideran "necesarias" medidas urgentes en el ámbito laboral:

La "simplificación y agilización" de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE).

(ERTE). Un "amplio conjunto" de medidas económicas y fiscales .

. "Será necesaria, asimismo, la apertura y habilitación de un fondo extraordinario de ayudas al sector para la recuperación industrial y del mercado, así como una posterior reflexión del impacto de esta crisis en la implementación de las obligaciones europeas en el sector", apuntan.

En esta línea, las cuatro organizaciones resaltan que, como lleva haciendo "durante décadas", el sector de la automoción "mantendrá su compromiso y responsabilidad" con la salud y seguridad de sus colaboradores y empleados y el conjunto de la sociedad española. Así, Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto se han puesto "a disposición" del Gobierno y de los sindicatos para desarrollar conjuntamente un plan de medidas urgentes y extraordinarias para el sector.

Hoteles

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido al Gobierno central que, tras declarar el estado de alarma, decrete de forma "ordenada y escalonada" el cierre de los establecimientos hoteleros mientras estos se vacían de clientes, a la espera de que puedan regresar a sus países. La confederación agradece al Gobierno español que no se recogiera en estado de alarma el cierre inmediato de los alojamientos turísticos, con el fin único de no verse obligados a echar a la calle a miles de turistas que aún permanecen en los establecimientos hoteleros, algunos incluso con residencia habitual en ellos, indica la patronal en un comunicado. El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, explica que, aunque la casuística de las asociaciones que integran la confederación es muy variada y hay muchos establecimientos que no tienen clientes, estas empresas pueden dirigirse ya a la autoridad laboral competente para solicitar la tramitación de su correspondiente Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza de causa mayor. "Es una circunstancia que legalmente puede invocarse en un caso como este, y proceder al cierre de la instalación hotelera. Instamos que se produzca", agrega Jorge Marichal. "Tenemos que dar un ejemplo de civismo y responsabilidad en una circunstancia excepcional y única de la que no tenemos experiencias previas", dice Marichal, quien pregunta "qué pasaría si los hoteles se hubieran incluido en el grupo de los establecimientos de cierre obligado desde ayer por decreto, qué se habría hecho con los clientes".

Pymes

Laha reclamado la puesta en marcha de una serie de medidas económicas temporales para paliar el impacto que la declaración del estado de alarma por el nuevo coronavirus provocará en las pequeñas y medianas empresas.

En un comunicado, reclama que este paquete de medidas económicas de emergencia incluya:

La suspensión de todos los vencimientos tributarios del segundo trimestre de 2020 para pequeñas empresas (hasta 6.010.121,04 euros de facturación anual), afectando tanto a los impuestos y tributos estatales, como a los autonómicos y locales, así como a los pagos a cuenta y los aplazados de periodos anteriores.

del segundo trimestre de 2020 para pequeñas empresas (hasta 6.010.121,04 euros de facturación anual), afectando tanto a los impuestos y tributos estatales, como a los autonómicos y locales, así como a los pagos a cuenta y los aplazados de periodos anteriores. Igualmente, exige que se eleve de manera temporal durante 2020 de la exención de garantías para aplazar deudas tributarias desde los actuales 30.000 a 150.000 euros, aplicable a los periodos tributarios posteriores al segundo trimestre del ejercicio.

para aplazar deudas tributarias desde los actuales 30.000 a 150.000 euros, aplicable a los periodos tributarios posteriores al segundo trimestre del ejercicio. También reclama que se permita la amortización fiscal libre de aparatos informáticos y de telecomunicaciones, adquiridos por pymes y autónomos entre marzo y junio de 2020 para el teletrabajo.

de aparatos informáticos y de telecomunicaciones, adquiridos por pymes y autónomos entre marzo y junio de 2020 para el teletrabajo. Solicita igualmente la suspensión de los vencimientos de la cotización a la Seguridad Social de empresarios autónomos para los meses de abril, mayo y junio de 2020, que serían automáticamente fraccionados en las liquidaciones siguientes de 2020 y de todo 2021.

de empresarios autónomos para los meses de abril, mayo y junio de 2020, que serían automáticamente fraccionados en las liquidaciones siguientes de 2020 y de todo 2021. En la misma línea, reclama una prestación extraordinaria de 500 euros mensuales durante abril, mayo y junio, de momento, a los profesionales autónomos sin cobertura pública ni privada por cese de actividad aplicable, cuya actividad no se pueda desarrollar a través del teletrabajo en la situación de aislamiento.

de 500 euros mensuales durante abril, mayo y junio, de momento, a los profesionales autónomos sin cobertura pública ni privada por cese de actividad aplicable, cuya actividad no se pueda desarrollar a través del teletrabajo en la situación de aislamiento. También la simplificación y agilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), incluyendo el COVID-19 como una causa de fuerza mayor, suspendiendo los pagos por cotizaciones sociales y permitiendo su trámite telemático, con carácter retroactivo desde la declaración de alarma.

(ERTE), incluyendo el COVID-19 como una causa de fuerza mayor, suspendiendo los pagos por cotizaciones sociales y permitiendo su trámite telemático, con carácter retroactivo desde la declaración de alarma. Apuesta igualmente por la reorientación inmediata de las Líneas ICO hacia el apoyo a las pymes y autónomos afectadas por el COVID-19, una línea de crédito extraordinaria cuyo monto sería equivalente al importe medio de la facturación del segundo trimestre en los últimos dos ejercicios, según datos declarados ante la AEAT, sin garantías y con un desembolso por tramos semanales.

hacia el apoyo a las pymes y autónomos afectadas por el COVID-19, una línea de crédito extraordinaria cuyo monto sería equivalente al importe medio de la facturación del segundo trimestre en los últimos dos ejercicios, según datos declarados ante la AEAT, sin garantías y con un desembolso por tramos semanales. Finalmente, reclama el mantenimiento de los pagos de las administraciones públicas a las pymes proveedoras y contratistas, a pesar del cese en los suministros y obras públicas, como medida de fomento de la liquidez y a condición de que las empresas mantengan su empleo.

En cualquier caso, la Plataforma Pymes confía en que estas medidas puedan ser atenuadas a partir de abril conforme remitan las cifras de contagio y defunciones por COVID-19 en España y mejore también la situación en el resto de Europa.

Autónomos: suspensión y paro o todos de baja

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido al Gobierno central que si el martes el Consejo de Ministro no aprueba la "suspensión" de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y "garantiza" la prestación de paro "instarán a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación". "Si no se aprueba la suspensión de la cuota de autónomos durante dos meses instaremos a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación", además de que "atascaremos las solicitudes de prestación de cese de actividad e instaremos a todos los autónomos a hacer los ERTE correspondientes en sus plantillas", dado que en una situación como la actual "en la que no hay ingresos tampoco tiene que haber pagos a las administraciones". Así se ha pronunciado Amor, que ha señalado que "se estima que la pérdida para los autónomos en los dos próximos meses estaría entre los 16.000 y 18.000 millones de euros", y en las que ha vuelto a mandar un mensaje de ánimo a todo el personal sanitario que "trabaja con ahínco para ganar la batalla a este virus", ha pedido a la sociedad que "tiene que quedarse en casa" y también ha lanzado un mensaje de ánimo a los autónomos que "están en una desolación absoluta".

Ha recordado que está en marcha un servicio de asesoramiento en el 900 10 18 16 y a través de la web de ATA en el área de 'Consulta'. "Llevamos recogidas desde el miércoles más de 15.000 consultas de atención y seguimiento, ya que a la desolación se une la desinformación y soledad con la que se están encontrando muchos autónomos", lamenta Amor. También ha querido transmitir al Gobierno central que apoyan el estado de alarma, pero "no puede demorar ni un minuto más medidas económicas ante la grave situación que se está viviendo", ha afirmado, para añadir que "hay que proteger a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en general, a la sociedad". "Estamos ante una situación extraordinaria que requiere medidas contundentes y extraordinarias", ha aseverado. Así, ha reclamado: