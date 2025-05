Si dejo mi trabajo de forma voluntaria ¿puedo cobrar el paro?

En el ámbito laboral, el respeto a los derechos de los trabajadores es esencial. Si la empresa modifica unilateralmente condiciones fundamentales del contrato o incumple gravemente sus obligaciones, el empleado puede solicitar la extinción del contrato y acceder al paro.

Sin embargo, de forma general,renunciar a un empleo en España impide acceder a la prestación por desempleo, ya que el SEPE exige que la finalización del contrato sea involuntaria. No obstante, hay cuatro excepciones legales en las que sí es posible cobrar el paro.

Puedes cobrar el paro si dejas tu trabajo sólo en estos casos

Estas situaciones excepcionales permiten que ciertos trabajadores que han dejado el trabajo de forma voluntaria puedan recibir esta ayuda económica:

1. Modificación sustancial de condiciones laborales. Si la empresa cambia aspectos fundamentales del contrato (jornada, horario, salario o funciones) y esto afecta negativamente al trabajador, este puede rescindir su contrato y tener derecho al paro.

2. Movilidad geográfica obligatoria. Si el empleador exige un traslado que implique cambio de residencia y el trabajador decide no aceptarlo, puede dar por finalizada la relación laboral y acceder a la prestación. Si considera que la mudanza afecta gravemente su vida personal y decide no aceptarla, puede poner fin a la relación laboral y acceder al paro. Por ejemplo, si una empresa traslada su sede a una ciudad distante y exige que sus empleados se muden o se desplacen diariamente a largas distancias, estos pueden solicitar la extinción de su contrato si dicho cambio supone un perjuicio relevante para ellos.

3. Impagos o retrasos en el salario. Cuando la empresa no paga el sueldo de forma reiterada o incurre en retrasos prolongados, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato con derecho a paro. Se considera una causa justificada si los retrasos o impagos son recurrentes y afectan de manera significativa al trabajador. No basta con un retraso puntual, debe tratarse de una situación sostenida en el tiempo que perjudique al empleado.

4. Incumplimiento grave del empleador. Si la empresa incumple de manera grave sus obligaciones, como negar la readmisión tras una sentencia, el trabajador puede abandonar su puesto sin perder el derecho a la prestación. Este tipo de incumplimientos pueden incluir también situaciones de acoso laboral, condiciones inseguras en el puesto de trabajo o la negativa a cumplir con obligaciones salariales y contractuales básicas.

Consideraciones adicionales para cobrar el paro

No es posible cobrar el paro si el trabajador renuncia con la intención de no superar el periodo de prueba en otro empleo, salvo que hayan pasado al menos tres meses desde la baja voluntaria anterior. Además, al renunciar, no se recibe indemnización por despido, aunque sí el finiquito correspondiente.

Estas excepciones garantizan que los empleados no se vean perjudicados cuando la empresa incumple sus obligaciones.

