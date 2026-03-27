Deducción de hasta 840 euros por dentista en la Renta 2025 en estas comunidades autónomas

El próximo 8 de abril comienza la nueva campaña de la Renta del ejercicio 2025. Con ella llegan algunas deducciones destacables como esta.

Los gastos del dentista suelen desestabilizar las economías familiares. Ya sea por una endodoncia programada o por una intervención de urgencia, la cuenta de las clínicas dentales suele hacer un agujero en los presupuestos domésticos. Por este motivo, algunas comunidades autónomas han decidido generar una deducción por gastos de enfermedad que ayude a sobrellevar la situación.

¿Qué gastos dentales se pueden deducir y qué requisitos son necesarios?

Los gastos que se pueden deducir son aquellos realizados en una clínica dental, que no están cubiertos por la Seguridad Social ni por la mutua o entidad aseguradora y aquellos que no sean de carácter estético

A pesar de que cada comunidad fija su deducción de forma diferente, a la hora de solicitar requisitos son similares. Simplemente se deberá poder cotejar que el gasto es real, trazable y que está correctamente documentado. Por este motivo los requisitos son los siguientes:

Facturas completas del tratamiento detallado y con identificación fiscal.

detallado y con identificación fiscal. Justificante bancario del pago asociado a cada factura.

del pago asociado a cada factura. Cobertura del seguro revisada, en caso de que haya algún reembolso.

revisada, en caso de que haya algún reembolso. Comunidad autónoma de residencia a 31 de diciembre de 2025 confirmada .

. Umbral de renta y tipo de declaración verificados para no perder el derecho.

Comunidades autónomas que permiten deducir gastos dentales

En la declaración de 2025 solamente tres comunidades autónomas permitirán deducir gastos por salud dental: Canarias, Cantabria y Comunitat Valenciana

Canarias

Si el 31 de diciembre de 2025 tenías establecida tu residencia en las islas puedes aprovechar la deducción autonómica. La cuantía es un 12% de los gastos con límites máximos por tipo de declaración: 600 euros en tributación individual y 840 euros en tributación conjunta. Estos topes pueden incrementarse en determinados tipos de discapacidad.

Además del porcentaje y el tope, el acceso a la deducción máxima depende de los umbrales de renta que marque la normativa autonómica. En la práctica, conviene revisar la base liquidable para confirmar si se puede aplicar el límite completo o si queda restringido.

Cantabria

Cantabria tiene en cuenta a la salud dental como parte de la deducción por gastos sanitarios por motivo de enfermedad. En este caso, abarca un 10% de los gastos con límites anuales de 500 euros en declaración individual y 700 euros en conjunta. Eso sí, esta deducción se aplica cuando los gastos no están cubiertos por la Seguridad Social ni por la mutua o entidad aseguradora correspondiente.

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana la deducción se incluye dentro de una deducción por determinados gastos de salud y contempla el 30% de los gastos en productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético, con un máximo de 150 euros por contribuyente. La propia Agencia Tributaria lo detalla en su apartado de deducciones autonómicas de la comunidad.

Cómo aplicar la deducción en la declaración de la Renta 2025

En el caso de las ventajas fiscales por dentista, debes tener en cuenta que muchas deducciones autonómicas no se cargan de forma automática. Cuando se aplican las deducciones autonómicas tienes que introducir manualmente importes y confirmar que cumples con los requisitos. De ahí que la revisión no consiste solo en comprobar ingresos y retenciones, sino también en repasar deducciones disponibles por territorio.

En resumen, si has tenido gastos de dentista en 2025 y tu residencia fiscal está en Canarias, Cantabria o Comunitat Valenciana, revisa en tu borrador que la deducción autonómica está aplicada. Seguro que esa comprobación merece la pena.

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