El Gobierno ha recalcado que su exigencia a la Unión Europea en el acuerdo del 'Brexit' es "irrenunciable" y confía en que pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo del próximo domingo.

"No hay otra alternativa, no hay otra para el Gobierno de España", ha asegurado la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, en una rueda de prensa en la que no ha querido "especular" sobre las fórmulas que se puedan plantear hasta el domingo para plasmar la reivindicación española.