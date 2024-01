Cuidado si recibes una llamada del banco, pueden haber clonado el número: "Pensamos que hablamos con la sucursal"

Bastaron 15 minutos para que vaciaran su cuenta. Miguel Ángel ha sido víctima de una nueva estafa. Lo que estaba siendo un día familiar y navideño acabó en una auténtica pesadilla. Este hombre de 36 años recibió una llamada supuestamente de su banco. Es la nueva técnica: los estafadores clonan el número de teléfono de tu sucursal para quedarse con tu dinero.

Miguel Ángel y su mujer no confiaron al principio, pero comprobaron el número y era exactamente el mismo. Tampoco les pidieron datos; es más, sabían la cantidad de cuentas bancarias de las que disponían y se aprovecharon. Les dijeron que otra persona estaba intentando sacar su dinero para poder pedirles varias transferencias a lo que sería su nueva cuenta bancaria. Pero eso nunca pasó. Aproximadamente 11.300 euros acabaron en manos de los estafadores.

"Yo los primeros días me estaba martirizando de cómo podía haber caído en algo así"

"Confiamos plenamente en que hablamos con la sucursal", asegura. Incluso los mensajes para hacer las transferencias provenían del mismo número desde el que siempre les ha enviado los mensajes su banco. Pero al siguiente día, todo se destapó: "Básicamente en 15 minutos habíamos vaciado nuestras cuentas y habíamos hecho las transferencias a la cuenta segura".

Solo ha recuperado una pequeña parte del total

No había ni rastro del dinero. Ahora, su banco no aporta soluciones: "Saben que ha habido un engaño, pero dicen que lo hemos hecho de forma voluntaria", explica. Miguel Ángel ya ha denunciado lo ocurrido, pero solo ha conseguido recuperar una pequeña parte, un 10%.

"He recibido muchos insultos y gente que nos llama idiotas por haber caído en esto, pero es que es una estafa muy técnica", relata Miguel Ángel. Con su experiencia solo pretende ayudar a que otra gente no caiga en la misma trampa: "No hay que tener vergüenza, no es nuestra culpa".