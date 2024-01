Cientos de afectados por el inesperado cierre de varias clínicas de estética: "Hemos pagado un dinero que no vamos a ver"

De un día para otro: cerrado. Con la persiana bajada y sin ninguna explicación se encontraron los clientes que ya habían pagado total o parcialmente distintos tratamientos estéticos en una clínica. Distintos lugares de toda España, pero misma empresa: "Ha sido una estafa nacional", cuenta María José, quien ha perdido el dinero de su tratamiento y también del de su hija. "Hemos pagado un dinero que no vamos a ver por un tratamiento que no vamos a recibir", concluye.

"He abonado 960 euros de láser para mi hija, que solo ha hecho 4 sesiones del total, y a mí me quedan 25 sesiones por las que ya he pagado unos 500 euros", relata. En la Comunidad Valenciana hay más afectados. Vicente no llegó a ir a su tercera sesión de depilación láser porque la clínica cerró: "Les he pagado 1.000 euros por 17 sesiones, 12 más 5 de repaso, y solo he realizado dos. Del resto no sé nada", explica. Tras enterarse del cierre por terceras personas, decidió ir a comprobarlo él mismo: "El mismo día que pasó fui al centro y no había nadie".

Laura también ha sufrido las consecuencias del inesperado cierre de un local en Madrid: "Han desaparecido totalmente. Cortaron los teléfonos, la tienda cerrada...". "Quien nos vemos sin los tratamientos somos los consumidores, que seguimos pagando un servicio", sentencia Laura.

600 trabajadores perjudicados

Los clientes no son los únicos afectados. CCOO afirma que los empleados del grupo han recibido un correo electrónico comunicándoles que se encuentran con un permiso retribuido, pero asegura que, a la mayoría parte de la plantilla, se le debe la nómina de noviembre y "todo apunta a que (a esa deuda) se sumará la nómina de diciembre".

Entre las empresas del Grupo Dibea, se incluyen Centros Ideal; Idealiño; Teambeauty SL; Artaco; Salud y Belleza SL; Dibea Estetic; CA Estética SL, y Centros de Depilación Laser Ideal SL, entre otras. La asociación de consumidores Facua ha señalado que los clientes afectados por el cierre de las clínicas de estética Centros Ideal "tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir", así como a "exigir la cancelación de las posibles financiaciones vinculadas y la paralización de los cobros".

¿Qué hacer si somos uno de los afectados?

La OCU recomienda recopilar todas las pruebas posibles que demuestren el inicio de los tratamientos para poder exigir al banco el cese del préstamo en caso de haberlo financiado: "Acudir al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria solicitando que se anule la financiación, que se anule el crédito", sentencia Kepa Loizaga, Delegado OCU en Bilbao. Además, es primordial acudir a las asociaciones de consumidores para denunciar la situación si la clínica no nos ofrece alternativas o soluciones.

Por su parte, la clínica ha publicado un comunicado pidiendo disculpas y alegando que tienen problemas económicos: "Sentimos todos los inconvenientes y pedimos vuestra comprensión". El motivo, dicen, es la "restricción del crédito bancario". Aunque, a parte de esa publicación genérica, los afectados no han recibido personalmente ninguna explicación: "Hace unas semanas dejamos de obtener información. No nos ha llegado ningún mensaje". Antena 3 Noticias ha intentado hablar con la empresa, pero sin éxito: "El número marcado no existe".