Cuánto dinero en efectivo debo guardar en casa; esto esto es lo que recomienda el BCE

¿Te acuerdas del apagón eléctrico que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril de 2025? Aunque puntual e inusual, este momento puso “patas arriba” a todos los ciudadanos. Sin móviles y sin conexión a Internet, muchas personas necesitaban comprar alimentos, linternas o velas, pero no podían porque no funcionaban los datáfonos en los supermercados y no disponían de dinero efectivo. Desde entonces, hay familias que se han concienciado y han decidido guardar algunos billetes en sus hogares por si los sistemas fallan.

Por si ocurren más apagones o situaciones de emergencia, el Banco Central Europeo recomienda tener efectivo en casa, pero… ¿qué cantidad exacta aconseja tener guardada?

¿Qué cantidad de dinero recomienda tener guardada en casa el BCE?

La recomendación europea es tener una reserva en metálico de 70 a 100 euros por persona o, por lo menos, 72 horas de provisiones. Con esta cantidad por persona, ya sea la unidad familiar de dos, tres o cuatro miembros, sería suficiente para cubrir las principales necesidades (alimentación, transporte, medicamentos, etc.), por lo menos, durante tres días.

No se trata de acumular grandes cantidades, sino de tener una red de seguridad por si no se puede acceder temporalmente a medios de pago electrónicos o cajeros automáticos.

¿Por qué se aconseja tener efectivo en casa?

Principalmente, se aconseja tener efectivo en casa por precaución y accesibilidad, sin necesidad de depender de móviles, apps ni conexión a internet, sobre todo cuando la digitalización puede dejar de funcionar.

En caso de cortes de luz, fallos en sistemas bancarios, problemas con las tarjetas o situaciones de emergencia (como desastres naturales o caídas de red), disponer de dinero físico permite seguir haciendo compras básicas o afrontar imprevistos.

¿Y en qué parte de la casa se recomienda tener guardado el dinero en efectivo?, te preguntarás. Pues bien, lo fundamental es buscar un lugar seguro, lejos de la vista y protegido de la humedad. Evita los sitios típicos, como cajones o debajo del colchón, opta por lugares menos evidentes como una pequeña caja fuerte anclada.

Asimismo, es aconsejable que informes a una persona de la unidad familiar de dónde guardas el dinero, ya que en caso de que te ocurra alguna urgencia, pueda disponer de él.

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