Bono Alquiler Joven en Madrid: requisitos, importe, quién puede acceder y cómo solicitarlo y renovarlo

Hoy en día sabemos lo complicado que es encontrar un piso en buenas condiciones económicas y todavía es más difícil que un joven se pueda permitir mudarse en Madrid, sabiendo que los precios están inflados y el sueldo base no sube. Los madrileños pueden tener su propio Bono de Alquiler Joven que promueve la Comunidad de Madrid, una ayuda pensada para los jóvenes entre 18 y 35 años(ambas incluidas). Lo máximo que pueden llegar a recibir son 250 euros mensuales durante dos años, por lo que estaríamos hablando de un total de 6.000 euros, lo que nos permite economizar parte del alquiler y ahorrarlo para otros gastos.

La Comunidad de Madrid fijó un plazo que empezó el día 3 de febrero de 2025 y que está activo hasta que se acaben los fondos destinados, por lo que debes solicitar tu bono si aún no lo has hecho lo antes posible.

Todos los requisitos del Bono Alquiler Joven en Madrid

¿Vives en Madrid y aún no eres conocedor de todas las ayudas que puedes conseguir siendo joven para el alquiler? A continuación le explicamos los requisitos:

Tener nacionalidad española o residencia legal en España .

. Tener entre 18 y 35 años .

. Que el hogar para el que solicites esta ayuda, sea donde tú vivas habitualmente y lo demuestres a través de facturas para saber que eres residente habitual del piso.

para el que solicites esta ayuda, sea donde tú y lo demuestres a través de facturas para saber que eres residente habitual del piso. Tener un contrato de alquiler que esté conforme con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) , que regula los alquileres de viviendas en España para que no seas estafado como pasa en alguna ocasión con los precios de los alquileres.

que esté conforme con la , que regula los alquileres de viviendas en España para que no seas estafado como pasa en alguna ocasión con los precios de los alquileres. No ser propietario de otra vivienda en España que esté a tu disposición (lo que también conocemos como ser usufructuario de la vivienda).

(lo que también conocemos como ser usufructuario de la vivienda). La persona inquilina o las que conviven con ella no deben conocer de nada al casero , ni ser familiar (madre,hijo) , tampoco puede ser un socio con el que muevas dinero legalmente o tener alguna participación dentro del piso.

, ni , tampoco puede ser con el que muevas dinero legalmente o tener dentro del piso. No incumplir las normativas generales para recibir cualquier tipo subvención que necesites.

que necesites. Ganar, como máximo, tres veces el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que hace referencia a la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos.

que hace referencia a la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. La cantidad que se debe abonar de alquiler al propietario debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales (300 si es una habitación). De forma excepcional, la cantidad podrá ser de hasta 900 euros (450 si es una habitación) si la vivienda está dentro de algunos municipios que tienen aplicado esta norma vigente.

Las solicitudes del Bono de Alquiler Joven se pueden hacer a través de la web oficial de la Comunidad de Madrid, o también de manera presencial, acudiendo al Registro presencial de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, con cita previa. Si no puedes pasarte, llama al número 915 80 31 00 y te facilitarán toda la información que necesites.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.