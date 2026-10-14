Cuándo se cobran las pensiones en octubre 2026: día de pago y qué bancos lo adelantan

El otoño empieza con muchas perspectivas. En estos días son muchas las personas que revisan su economía doméstica para organizar gastos y ajustar presupuestos para lo que se viene. Conocer la fecha en la que se cobran las pensiones en octubre es clave para planificar pagos habituales como alquiler, hipoteca o compras diarias. Aunque el sistema de abono de la Seguridad Social es estable y previsible, cada mes surgen dudas sobre el día exacto en que se ingresa la prestación, especialmente porque la mayoría de bancos aplican sus propias fechas.

A continuación, te explicamos qué día se cobran las pensiones en octubre de 2026, cuál es la fecha oficial fijada por la Seguridad Social y qué entidades suelen adelantar el ingreso para que los pensionistas puedan disponer antes de su dinero.

Qué día se cobran las pensiones de octubre 2026

Las pensiones contributivas y no contributivas en España se abonan siempre a mes vencido, lo que significa que se recibe el pago el mes siguiente.

Este calendario es fijo y se mantiene durante todo el año, independientemente del tipo de prestación.

Tanto si cobras la de jubilación, viudedad, o incapacidad permanente, como la de orfandad o en favor de familiares, todas siguen el mismo sistema.

Como ocurre cada mes, la mayoría de entidades bancarias adelantan el pago de las pensiones para que sus clientes puedan disponer del dinero antes.

En este caso, el día 25 de septiembre de 2026 cae en viernes, lo que facilita que los bancos mantengan su práctica habitual de adelanto sin necesidad de modificar fechas por festivos o fines de semana.

Por ello, lo más probable es que la mayoría de pensionistas reciban el ingreso entre el 24 y el 25 de septiembre, dependiendo de la entidad con la que tengan domiciliada la prestación.

¿Qué entidades bancarias adelantan el pago?

El adelanto de las pensiones de octubre no depende de la Seguridad Social, sino de cada banco, que lo aplica como una medida comercial para fidelizar clientes y facilitar la gestión financiera de los pensionistas.

Por este motivo, aunque el organismo público mantiene su calendario oficial, los beneficiarios suelen ver el ingreso antes de que termine el mes.

Entre las entidades que habitualmente adelantan el pago de las pensiones se encuentran

Abanca

Bankinter

BBVA

Banco Santander

Banco Sabadell

CaixaBank

Cajamar

Unicaja

Ibercaja

ING

Kutxabank

Si tu pensión está domiciliada en alguna de estas entidades, lo más habitual es que puedas disponer del ingreso en los últimos días de septiembre.

Aun así, conviene recordar que cada banco puede fijar sus propias fechas, por lo que siempre es recomendable consultar directamente con la entidad para confirmar el día exacto.