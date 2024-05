¿Cuál es el sector que más cuesta cubrir vacantes de empleo?

En el mar se necesitan cocineros, camareros o mayordomos. En la obra, operadores de grúa y en media España se buscan deportistas profesionales.

Ismael y Fran, son marineros tienen 30 años, y quizá sean lo más jóvenes en este sector en Porto do Son, en A Coruña. "La verdad es que gente como nosotros, de unos 30 o 35 años, hay poca", comentan mientras arreglan las nasas. Precisamente, hoy es su día libre, no salen a la mar pero sí han acudido al puerto para manejar las redes.

Hay pocos como ellos porque el trabajo en la mar es duro. Cuentan que se levantan a las cuatro y media de la mañana y llegan a casa a las cinco de la tarde. Jornadas de doce horas, en un barco, con mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Dicen que "si no vas a la mar, si un día no faenas, no cobras".

También hay problemas en la ganadería

Del mar al campo a la ganadería de Chema. Dice que el futuro "está muy complicado", para él y para los que vienen. "Yo quiero que mis hijos, estudien y se dediquen a otra cosa viendo la calidad de vida que llevo yo", asegura. Asegura que se trabajan muchas horas con los animales y que, además, "nadie les ayuda". "La agricultura y la ganadería son sectores donde se gana poco porque todo ha subido muchísimo", según Chema.

Son profesiones duras o poco reconocidas económicamente y también porque hay pocos profesionales para determinados trabajos que demandan ciertos sectores. Al final esto provoca que haya profesiones cuyas vacantes son más difíciles de cubrir por ciudadanos.

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del SEPE

Así lo confirma el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que publica el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en su última edición, la del segundo trimestre de 2024. Un catálogo completo que se elabora para cada provincia, los archipiélagos de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En este catálogo aparece una profesión donde hay pocos profesionales. Nos lo cuenta Vicente, entramos en su carpintería. Él trabaja el aluminio con sus dos hermanos. Un negocio que heredó de su abuelo, luego lo trabajó su padre y ahora él. Los tres hermanos no paran, tienen muchos pedidos pero pocos empleados. "No hay mano de obra cualificada, no encontramos a nadie que trabaje el aluminio", dice Vicente.

Vamos ahora a un empresa donde trabajan gruistas y preguntamos lo mismo. ¿Cuesta encontrar mano de obra? "Muchísimo, muchísimo, siempre tenemos carencia de trabajadores", asegura Pedro González. Es un sector donde hay que trabajar las 24 horas del día los 365 días del año.

Hay sectores donde faltan candidatos, profesiones que pocos quieren y son necesarias.

