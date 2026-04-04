La crisis de los camioneros en España se agrava: faltarían alrededor de 30.000

El sector del transporte por carretera en España atraviesa una situación crítica: faltan conductores profesionales. Según advierte Carlos Folchi, presidente de FENADISMER, actualmente faltarían alrededor de 30.000 camioneros, una cifra que podría aumentar considerablemente ya que profesionales en activo coinciden en que resulta complicado atraer talento joven.

Las experiencias de los veteranos

Conductores con décadas de experiencia describen un trabajo exigente, con largas jornadas que pueden alcanzar entre 12 y 14 horas diarias. Fran sabe de primera mano lo que es ser transportista. Lleva casi 40 años conduciendo camiones por toda Cataluña: "Son jornadas inhumanas. Paso muchísimas horas fuera de casa". A ello se suma el tiempo prolongado fuera del hogar, lo que repercute directamente en la vida personal y familiar. Muchos transportistas aseguran que han tenido que renunciar a momentos importantes, como celebraciones familiares o el crecimiento de sus hijos, como lamenta Pedro. Él, por su parte, realiza rutas internacionales: "Esta vida es muy dolorosa. Me he perdido todo".

Algunos señalan que, al explicar en qué consiste el trabajo, la mayoría descarta esta opción y "prefiere buscarse otra cosa". Por ello, la edad media de los conductores ronda los 55 años y cada vez son menos los jóvenes interesados en dedicarse a esta profesión. Las duras condiciones laborales y la falta de conciliación hacen que muchos opten por otras alternativas laborales. Esta tendencia agrava la situación, especialmente ante la llegada de futuras jubilaciones.

Reclaman mejoras laborales

El sector reclama medidas que mejoren las condiciones laborales y hagan más atractivo un oficio esencial para la economía ya que es un problema que amenaza con agravarse en los próximos años. Y es que camioneros como Fran son comprensivos: "lo entiendo perfectamente". Otros, aseguran que no volverían a elegir este trabajo "sabiendo ahora lo que es".

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