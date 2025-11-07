Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Batalla judicial

Condenan a Vueling a compensar a una mujer con esclerosis múltiple por no permitirle subir al avión

La mujer necesitaba un triciclo eléctrico para desplazarse debido a su enfermedad, pero el comandante de la compañía no le permitió embarcar en el avión con él.

Yolanda, la mujer que ha ganado el juicio contra Vueling

Condenan a Vueling a compensar a una mujer con esclerosis múltiple por no permitirle subir al avión | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Una mujer ha ganado una batalla judicial contra la compañía aérea Vueling. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Bergara ha estimado la demanda presentada por una mujer guipuzcoana, que padece esclerosis múltiple, y su marido, y ha condenado a Vueling Airlines a abonarle 1.500 euros más intereses por no permitirle volarcon el 'scooter' que ella utiliza por sus problemas de movilidad.

Yolanda, la mujer afectada, adquirió en el mes de diciembre de 2021 un vuelo de Sevilla a Bilbao junto a su marido, Aitor. Ella necesita un triciclo eléctrico para desplazarse debido a su enfermedad, la esclerosis múltiple. Su sorpresa fue que al subir al avión, el comandante no le permitió embarcar en el avión con el triciclo eléctrico y tuvieron que ser desplazados por la Guardia Civil.

Yolanda ha declarado en Antena 3 Noticias que el comandante "se enfadó y dijo que yo no volaba". Días antes del vuelo, ya había consultado si podía viajar con él, y la compañía le dijo que sí. "Teníamos todo legal, habíamos mandado fotos, nos autorizaron que sí podíamos volar con mi scooter". Yolanda, además, asegura que le indicaron que no podía subir abordo del avión "porque se negó a quitar la batería. "Yo le contesté que en ningún momento me ha dicho nadie nada", ha explicado Yolanda.

Al final, el matrimonio alquiló un coche para llegar a Bilbao, lo que les costó 1.500 euros. Allí, devolvieron el vehículo prestado y pudieron regresar a la localidad guipuzcoana en la que residen. El juez considera que se ha dañado su dignidad como enferma y obliga a la compañía a reembolsar esa cantidad de dinero.

El juzgado da la razón a la víctima

"Tanto no suponía un problema, que en el vuelo de ida Bilbao Sevilla, la moto viajó sin inconvenientes en el avión, pero en el vuelo de vuelta, el comandante denegó el embarque. Al margen de que este o no este justificado, el articulo 4 del reglamento aplicable, prevé el derecho de compensación de forma inmediata cuando esta denegación se realice contra la voluntad del pasajero, lo que ocurrió claramente en este caso", ha indicado el juzgado. Además, asegura que "hay derecho a la compensación y al reembolso del vuelo no utilizado", según informa Europa Press.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Casi la mitad de los inquilinos en España vive en riesgo de pobreza: "El miedo a los imprevistos es constante"

Dificultades para pagar el aquiler

Publicidad

Economía

Yolanda, la mujer que ha ganado el juicio contra Vueling

Condenan a Vueling a compensar a una mujer con esclerosis múltiple por no permitirle subir al avión

Nuñez Feijóo, PP

Feijóo anuncia una propuesta para blindar la revalorización de las pensiones en 2026 con o sin Presupuestos

La Policía alerta de una nueva estafa

La Policía alerta de una nueva estafa en WhatsApp: el "Vota por mi hijo"

Vueling the World Full Reverse (26900824443)_643x397
Vueling

Nueva condena a Vueling por cobrar el equipaje de mano: el juzgado obliga a devolver 112 euros a unos pasajeros de Sevilla

¿Qué necesitan los españoles para ser felices en su puesto de trabajo?
Empleo

Estas son las 10 profesiones más demandadas en octubre en plena campaña prenavideña

Igualdad Animal denuncia que sólo el 18% de hoteles se abastecen al 100% con huevos de gallinas criadas fuera de jaulas
Gripe aviar

La gripe aviar confina a todas las gallinas y hace subir el precio del huevo

A partir del próximo 10 de noviembre queda prohibido en nuestro país la cría de aves de corral al aire libre. Una medida que ordena el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que se extienda el contagio de la gripe aviar.

Dificultades para pagar el aquiler
Alquiler imposible

Casi la mitad de los inquilinos en España vive en riesgo de pobreza: "El miedo a los imprevistos es constante"

En ciudades como Madrid o Barcelona, los hogares con menos ingresos destinan más del 70% de lo que ganan a pagar la vivienda. Muchos solo consiguen llegar a final de mes pidiendo ayuda a familiares.

Renoflación

La renoflación verde y el DNI energético de tu casa: "Europa quiere pero las familias no pueden"

El SEPE pagará 570 euros mensuales a los trabajadores sin paro a partir de enero de 2026

El SEPE pagará 570 euros al mes a los trabajadores sin paro a partir de enero de 2026

Imagen de archivo de un tren AVE

Viajar en AVE de Madrid a Lisboa en tres horas será posible en 2034

Publicidad