Condenan a Vueling a compensar a una mujer con esclerosis múltiple por no permitirle subir al avión

Una mujer ha ganado una batalla judicial contra la compañía aérea Vueling. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Bergara ha estimado la demanda presentada por una mujer guipuzcoana, que padece esclerosis múltiple, y su marido, y ha condenado a Vueling Airlines a abonarle 1.500 euros más intereses por no permitirle volarcon el 'scooter' que ella utiliza por sus problemas de movilidad.

Yolanda, la mujer afectada, adquirió en el mes de diciembre de 2021 un vuelo de Sevilla a Bilbao junto a su marido, Aitor. Ella necesita un triciclo eléctrico para desplazarse debido a su enfermedad, la esclerosis múltiple. Su sorpresa fue que al subir al avión, el comandante no le permitió embarcar en el avión con el triciclo eléctrico y tuvieron que ser desplazados por la Guardia Civil.

Yolanda ha declarado en Antena 3 Noticias que el comandante "se enfadó y dijo que yo no volaba". Días antes del vuelo, ya había consultado si podía viajar con él, y la compañía le dijo que sí. "Teníamos todo legal, habíamos mandado fotos, nos autorizaron que sí podíamos volar con mi scooter". Yolanda, además, asegura que le indicaron que no podía subir abordo del avión "porque se negó a quitar la batería. "Yo le contesté que en ningún momento me ha dicho nadie nada", ha explicado Yolanda.

Al final, el matrimonio alquiló un coche para llegar a Bilbao, lo que les costó 1.500 euros. Allí, devolvieron el vehículo prestado y pudieron regresar a la localidad guipuzcoana en la que residen. El juez considera que se ha dañado su dignidad como enferma y obliga a la compañía a reembolsar esa cantidad de dinero.

El juzgado da la razón a la víctima

"Tanto no suponía un problema, que en el vuelo de ida Bilbao Sevilla, la moto viajó sin inconvenientes en el avión, pero en el vuelo de vuelta, el comandante denegó el embarque. Al margen de que este o no este justificado, el articulo 4 del reglamento aplicable, prevé el derecho de compensación de forma inmediata cuando esta denegación se realice contra la voluntad del pasajero, lo que ocurrió claramente en este caso", ha indicado el juzgado. Además, asegura que "hay derecho a la compensación y al reembolso del vuelo no utilizado", según informa Europa Press.

