El PIB crece solo un 0,6% en el tercer trimestre apoyado sólo en la demanda interna

La economía española se incrementó un 0,6% en verano, es decir, durante el tercer trimestre del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima menos que en el trimestre anterior por la contracción del sector exterior (exportaciones e importaciones), que restó siete décimas al crecimiento, frente al impulso de la demanda nacional (consumo e inversión), que aportó 1,3 puntos.

El crecimiento se sustenta en el aumento del 1,1 % del consumo de los hogares , que aumentó tres décimas más de lo esperado, y del 1,3 % del consumo público, junto con el incremento del 2,1 % de la inversión; mientras que las exportaciones cayeron el 0,6 % y las importaciones frenaron su avance al 1,2 %. Dentro de la inversión destaca el aumento del 2,3 % de la destinada a vivienda y edificación, mientras que la empresarial (maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos) creció el 1,7 %.

"Con estos datos del tercer trimestre y la información que ya se conoce del último periodo del año, se afianzan las previsiones del Gobierno y de las principales instituciones nacionales e internacionales de un avance del PIB del 2,9% o superior en 2025. Un ejercicio en el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas, duplicando el crecimiento de la Unión Europea (UE) en conjunto", afirma el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

También destacan que es el noveno trimestre consecutivo con un crecimiento trimestral del 0,6 % o superior, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

PIB interanual

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en casi dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023. El INE ha revisado a la baja tanto el crecimiento trimestral (0,7%) como interanual (2,9%) de la economía española en el segundo trimestre del año.

Al igual que en el caso del PIB trimestral, al crecimiento interanual del 2,8% sólo contribuyó la demanda interna, al aportar 3,8 puntos. En tasa interanual, el consumo creció un 2,8%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, hasta el 3,2%, y desacelerarse dos décimas el gasto público, hasta el 1,7%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.