El Gobierno aprobará hoy la prórroga a los descuentos de transporte y crea el abono único

El Gobierno aprobará este martes, 23 de diciembre, un Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros que incluirá la prórroga de los descuentos de transporte y la creación de un abono único por 60 euros mensuales.

Este abono, con un precio de 30 euros para los menores de 26 años y que permitirá viajar en todos los Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como los autobuses de largo recorrido, entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

Por tanto, seguirá disponible el abono de 20 euros mensuales que ya existe para todos los Cercanías o el resto de abonos autonómicos o bonos mensuales de Media Distancia. Pese a que por ahora el uso del abono único está limitado a Cercanías, Media Distancia y autobuses, la intención del Gobierno es ir sumando otros medios de transporte, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos, para lo que es necesario la cooperación de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones competentes en esta materia.

Esta medida pretende imitar una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en el país germano se incluye todo el transporte público por 63 euros exceptuando la alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lamentó tras el anuncio del abono no haber podido lanzarlo con todos los medios de transporte incluidos, atribuyendo esta circunstancia tanto a razones técnicas como de carácter político.

Prórroga de los descuentos

A su vez, el Gobierno, que todavía tiene que definir por completo el alcance de este Real Decreto, también prorrogará los descuentos vigentes de forma que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo al menos un 40% de rebaja (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).

La previsión actual es que la prórroga de estos descuentos se mantendrá por un periodo de 6 meses, hasta junio de 2026, aunque puede que estos vuelvan a ser prorrogados para la segunda mitad del año. A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto tendrá que ser validado en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de una mayoría de los grupos parlamentarios.

Prórroga del escudo social

El Gobierno y EH Bildu adelantaron este lunes que también se prorrogará el denominado escudo social, un paquete de medidas destinado a proteger los hogares de las personas más vulnerables y que tendrían fin el 31 de diciembre. Esta medida, entre otras cosas, prohibirá el desahucio de personas que no tengan alternativa habitacional para familias vulnerables, así como la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.