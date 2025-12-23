Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El precio de la vivienda en las capitales españolas obliga a los futuros compradores a buscar en municipios próximos

Comprar un inmueble en el área metropolitana de grandes ciudades puede ser hasta un 50% más barato que en la capital.

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid

Publicado:

La poca oferta de vivienda en España y la gran demanda está provocando una subida de los precios, especialmente en aquellos inmuebles que se encuentran en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga. Según explica el portavoz de Pisos.com, Ferran Font, esta situación está provocando que los futuros propietarios tengan que salir de las capitales para encontrar una vivienda asequible a su presupuesto.

En el área metropolitana de Barcelona, municipios como Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Sant Boi, a unos 10 kilómetros de la capital, ofrecen unos precios más competitivos. Ramón Balsells, propietario del Grupo Balsells, asegura que el ahorro puede ser de hasta 200.000 euros. Por ejemplo, en el céntrico barrio barcelonés del Raval, una vivienda de unos 90 metros cuadrados cuesta entorno a 440.000 euros. En cambio, una con características similares, en Gavà, a 20 minutos de Barcelona, se sitúa en 235.000 euros.

Esta diferencia de casi la mitad de precio ha hecho que Carlos Jerónimo y su pareja hayan optado por comprar en Sant Boi de Llobregat, a 10 kilómetros de Barcelona. Después de meses buscando una vivienda en la capital, se vieron obligados a ampliar su radio de búsqueda hasta encontrar una acorde a su presupuesto. Carlos asegura que le hubiera encantado seguir viviendo en Barcelona, pero debido a los elevados precios, la única opción que se ajustaba a su bolsillo era la de vivir en el área metropolitana.

La diferencia de precios, de casi el 50% en algunos casos, está provocando un éxodo de compradores, como Carlos, de las capitales a los municipios próximos a ellas.

Vivir en el perímetro de la Capital sin morir en el intento

Más Madrid cuestiona que sólo se destine un millón de un presupuesto de más de 6.000 a la compra de vivienda por Cibeles

