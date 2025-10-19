Vídeo: una batería de litio provoca un impactante incendio en un avión de Air China

Un vuelo de la aerolínea Air China tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Shanghái después de que una batería portátil provocase un incendio en un compartimento para equipajes.

El vuelo, que unía los aeropuertos de Hangzhou e Incheon, despegó a las 9.47 y debía aterrizar unas dos horas y media después en su destino. No obstante, se vio obligado a aterrizar de emergencia en Shangái.

El motivo del aterrizaje de emergencia lo confirmó Air China en su cuenta de Weibo, el equivalente chino a X. Tal y como afirmaron, "una batería de litio se incendió en el equipaje de mano guardado en el compartimento superior".

El vídeo del incendio, compartido en redes sociales, muestra un fuego visible en el compartimento para equipajes y una humareda emanando de él, con pasajeros y tripulación tratando de apagarlo. Asimismo, el diario Shangai Observer aseguró que uno de los pasajeros escuchó una fuerte explosión antes de que comenzasen a verse llamas saliendo del compartimento.

