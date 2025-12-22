Las preferencias profesionales de los jóvenes, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Los jóvenes de antes no son como los de ahora. Al menos, en lo respectivo a buscar empleo. Actualmente, ni las preferencias son las mismas, ni la situación laboral es igual que hace años.

Según el último informe 'Young Business Talents' sobre actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios, más de un 41% de los jóvenes considera que la situación laboral será peor en un futuro. Por género, los hombres son un poco más optimistas que las mujeres, mientras que por comunidades, son los de Aragón y Comunidad Valenciana los que ven el futuro con más posibilidades y los de Navarra y Canarias los más pesimistas.

Con esta viñeta, el periodista de Antena 3 Noticias, Alfredo Boto muestra ese pesimismo de los jóvenes a la hora de encontrar el trabajo con el que sueñan. Como asegura un adolescente en la viñeta, de mayor quiere ser "jubilado".

Por otro lado, y según dicho informe, los jóvenes se muestran optimistas con respecto a la calidad del empleo que conseguirán ya que el 76,6% opina que podrá tener un trabajo mejor que el de sus padres. Asimismo, casi dos tercios de los preuniversitarios encuestados tiene decidido estudiar una carrera cuando acabe sus estudios actuales.

Entre los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria, 7 de cada 10 elegiría una vocacional y casi la mitad, se decantaría por una carrera que le de más dinero en un futuro.

