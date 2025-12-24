Los parados no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

El Ministerio de Trabajo confirma que las personas paradas o en situación de desempleo no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta correspondiente a este año, que corresponde al ejercicio de 2024. El Gobierno rectifica y aplaza esta exigencia que recogió en la reforma del subsidio por desempleo.

