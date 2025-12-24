Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los parados no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

El Gobierno rectifica y los desempleados no tendrán que presentar la Renta.

Declaraci&oacute;n de la Renta 2024

Declaración de la Renta 2024Freepik

Rosario Miñano
Publicado:

El Ministerio de Trabajo confirma que las personas paradas o en situación de desempleo no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta correspondiente a este año, que corresponde al ejercicio de 2024. El Gobierno rectifica y aplaza esta exigencia que recogió en la reforma del subsidio por desempleo.

Este artículo es una noticia de última hora sobre los parados y la renta y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

