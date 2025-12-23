Los nuevos aranceles de China ponen en alerta al sector lácteo español

Es la nueva represalia de China ante los aranceles europeos a sus coches eléctricos. Primero se gravó la venta de carne de cerdo y ahora los productos lácteos procedentes de la Unión Europea. La tasa podrá llegar casi al 43%, y aunque España tendrá un arancel más bajo que la media europea, y no somos un gran exportador de lácteos a China, la medida supondrá un duro golpe a nuestros productores.

Los productores de lácteos de nuestro país consideran que el arancel provisional que acaba de anunciar China es desproporcionado. España exportó en 2024 un total de 82 millones de euros de estos productos, sobre todo nata.

En torno al 20% de las exportaciones españolas de este derivado de la leche se dirigen al mercado chino asegura Luis Calabozo, Director General de la Federación Nacional de Industrias Lácteas.

En lo que se refiere a los quesos de origen español el porcentaje de exportaciones a China se reduce bastante (en torno a un 0,6% de toda nuestra producción). Pero el anuncio de unos aranceles que en el caso de España serían del 28,6% también afecta a nuestras queserías. Algunas ya habían conseguido el visado para vender sus productos al país asiático y confiaban en ampliar progresivamente en los próximos años su nivel de exportaciones.

Sara Fregeneda, CEO de la Quesería La Antigua en Fuentesaúco, Zamora, cree que las dificultades van a ser insalvables. "China es un país que no consume mucho lácteo", -recuerda- y anticipa que el camino hecho hasta ahora se va a perder.

A otras fábricas castellano-leonesas también les afectará esta medida a pesar de que China no se encuentre entre sus clientes. Jesús Sanz, Gerente de la Quesería Campoveja, asegura que muchos productores europeos verán cómo se les cierran las puertas de China a sus quesos, y que esa mercancía buscará nuevos destinos donde competir: "buscarán refugio entre otros sitios en España".

Y lo mismo sucederá previsiblemente con la leche cruda. Jesús Montes, ganadero de Rodeiro, en Pontevedra, teme que el retroceso en las exportaciones a China genere en Europa "un excedente que seguramente repercuta en una bajada generalizada de precios".

Según Jesús en los últimos años han ido desapareciendo muchas pequeñas explotaciones ganaderas en Galicia, y si ahora siguen bajando los precios de la leche por culpa de los aranceles chinos, otras muchas pequeñas explotaciones dedicadas a la producción de leche también se verán obligadas a echar el cierre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.