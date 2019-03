Comienzan a concentrarse taxistas en la T4 de Madrid en su duodécima día de huelga

Las empresas Uber y Cabify dejarán de operar en Barcelona tras la entrada en vigor del decreto de la Generalitat que, a su juicio, les "expulsa" y les obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de 15 minutos.

Mientras tanto, el sector del taxi en Madrid, que secunda su duodécimo día de huelga indefinida, ha avanzado que pondrá encima de la nueva una propuesta en la que renuncia a incluir un plazo mínimo para la precontratación del servicio de VTC y lo dejan "al arbitrio" del Ayuntamiento, aunque mantienen en el documento la captación de clientes y el regreso a base de estos vehículos tras dejar a un usuario. Además reclaman "voluntad política" a la Comunidad de Madrid tras el rechazo a su propuesta, que el presidente Ángel Garrido calificó de "aún más radical que las anteriores".

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha reconocido que no se cree que Uber y Cabify vayan a cumplir con su amenaza, pero que de consumarse no "debería preocupar" a los ciudadanos. A un día de la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, Uber ha comunicado su marcha de Barcelona al entender que la obligación de esperar como mínimo 15 minutos para viajar en un VTC "no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios" que ofrece.