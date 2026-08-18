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Cómo sumar hasta cinco años de cotización si hiciste prácticas antes de 2024

Quienes realizaron prácticas antes de 2024 tienen la posibilidad de recuperar parte de ese tiempo y añadir hasta cinco años a su vida laboral mediante un convenio especial.

Un grupo de becarios en una empresa

Un grupo de becarios en una empresa Istock

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Desde la entrada en vigor de esta medida, las personas que realizaron prácticas formativas antes del 1 de enero de 2024, tanto remuneradas como no remuneradas, pueden solicitar que esos periodos computen como cotizados.

El objetivo es que quienes dedicaron meses o incluso años a completar su formación no vean perjudicada su futura pensión por el hecho de que, en aquel momento, esas prácticas no generasen cotización.

Eso sí, no todas las prácticas permiten acceder a este beneficio. Deben tratarse de actividades vinculadas a estudios oficiales o programas de formación que cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social.

Entre los colectivos que pueden beneficiarse se encuentran quienes realizaron:

  • Prácticas universitarias, tanto curriculares como extracurriculares.
  • Prácticas de Formación Profesional.
  • Enseñanzas artísticas o deportivas.
  • Estudios de máster, doctorado o títulos propios cuando las prácticas formen parte del programa formativo.
  • Otras enseñanzas oficiales que incluyan periodos de prácticas.

Cómo funciona el convenio especial con la Seguridad Social

La posibilidad de recuperar estos periodos de prácticas se articula a través de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social. No se aplica de forma automática, por lo que cada persona interesada debe solicitarlo de manera individual.

Este convenio permite que los periodos de prácticas que en su momento no generaron cotización puedan incorporarse a la vida laboral, siempre que se cumplan los requisitos fijados por la normativa.

El tiempo máximo que puede reconocerse es de 1.825 días, el equivalente a cinco años de cotización.

Además, el convenio solo puede suscribirse una vez y está dirigido tanto a quienes realizaron prácticas formativas como a quienes participaron en determinados programas de formación investigadora contemplados por la legislación.

Hay que tener en cuenta que esta medida no es gratuita. Las personas que quieran recuperar esos periodos deberán asumir el coste de las cotizaciones correspondientes, cuyo importe se calcula conforme a los criterios establecidos por la Seguridad Social.

¿Qué ventajas tiene sumar estos años de cotización?

Aunque recuperar años cotizados no supone un aumento inmediato de ingresos, sí puede tener un impacto importante en el futuro.

  • Contar con más tiempo cotizado puede ayudar a:
  • Acercarse al periodo mínimo exigido para acceder a una pensión contributiva.
  • Incrementar los años computables para calcular la pensión de jubilación.
  • Facilitar el acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social.
  • Mejorar la carrera de cotización de quienes comenzaron a trabajar más tarde tras finalizar sus estudios.

Esta medida resulta especialmente interesante para quienes encadenaron varios periodos de prácticas antes de incorporarse definitivamente al mercado laboral, ya que esos meses dejaron de computar durante años pese a formar parte de su trayectoria profesional.

Antes de iniciar el procedimiento, es recomendable comprobar la vida laboral para verificar qué periodos aparecen cotizados y cuáles no. De esta forma será más sencillo calcular el tiempo que puede recuperarse y valorar si compensa económicamente suscribir el convenio.

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