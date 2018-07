Cientos de jubilados protestan en toda Galicia en defensa de unas pensiones "dignas"

Cientos de jubilados y pensionistas han salido a la calle en toda Galicia para reivindicar y defender la viabilidad del sistema público de pensiones, ante la pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo en los últimos años, sobre todo en la comunidad gallega.

El Colectivo de Pensionistas e Xubilados del sindicato CIG ha convocado protestas este martes en diferentes localidades. En concreto, cientos de personas se han concentrado esta mañana en A Coruña, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago y Vilagarcía. Por la tarde, también están previstos actos similares en Vigo y en Lugo.

La capital gallega acogió una de las protestas convocadas, en la Praza do Toural, donde decenas de manifestantes se congregaron sobre las 11.00 horas tras una pancarta en la que se leía el lema 'Na defensa dos nosos dereitos. Colectivo de Xubilados e Pensionistas', apoyados por miembros de la CIG, como el exsecretario xeral del sindicato, Suso Seixo, Anxo Louzao, o el portavoz municipal del BNG, Rubén Cela.

Allí, la comitiva coreó consignas como 'Rajoy, escoita, as pensións non se tocan' o 'Montoro, ladrón, non toques as pensións' y, tras permanecer concentrados algo más de media hora, salieron en manifestación recorriendo diversas vías del casco histórico compostelano.

En declaraciones a los medios, Andrés Fernández Martínez, miembro de la comisión de Xubilados del sindicato, ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo, "sobre todo a partir de la última reforma", a raíz "del famoso 0,25" que "supuestamente iba a garantizar" las pensiones.

Fernández ha advertido de que la situación es "mucho más" dura en Galicia, donde se perciben las pensiones "más bajas", y han criticado que el aumento de las prestaciones es incluso inferior al incremento del IPC, lo que es "ridículo". La situación afecta, sobre todo, a las mujeres, han matizado, debido a las retribuciones que perciben y a las "dificultades" de lograr una vida laboral "en condiciones y más duradera".