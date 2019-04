Centenares de jubilados piden a las puertas del Congreso una subida de las pensiones

Centenares de pensionistas convocados por UGT y CCOO se han concentrado a las puertas del Congreso con gritos de "Más pensiones, menos ladrones" y han urgido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a que revalorice las pensiones según el IPC.

Los sindicatos han convocado esta manifestación a la que asisten los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos, Margarita Robles e Irene Montero, respectivamente, así como varios diputados de ambas formaciones. Bajo la pancarta "Contra la congelación de pensiones. No al recorte social y salarial", más de medio millar de jubilados se han agolpado frente a la Plaza de las Cortes y han criticado la última propuesta de Báñez para computar de forma voluntaria toda la vida laboral a la hora de cobrar la pensión.

UGT y CCOO piden a la ministra que se reúna la Mesa del Diálogo Social para poder abordar esta medida, cuyo fondo desconocen. La secretaria confederal de UGT, Adela Carrión, ha criticado "la subida de mierda del 0,25 % que ha hecho el Gobierno", al que ha acusado de "maltratar" a este colectivo "que en su mayoría no llega a una pensión de 700 euros". Ha lamentado que la mesa del Diálogo Social esté paralizada al tiempo que se ha quejado de que Báñez no les haya trasladado la propuesta de aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. "Hay muchos parados mayores de 55 años de larga duración que no sabemos cómo van a hacer el tránsito hacia la jubilación", ha recordado.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado que los pensionistas continuarán con más movilizaciones para seguir en "la lucha por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la reversión de la reforma de 2013". Ha criticado que la ministra no les haya concretado la propuesta de negociación que quiere trasladar a la comisión del Pacto de Toledo y ha dicho que primero debe ultimarse con los agentes sociales.

Las críticas a Báñez no han cesado por parte de los manifestantes que con pitos y gritos coreaban "Por una jubilación digna", "Referéndum para todo" y "No al factor de sostenibilidad". La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha apoyado esta manifestación, y ha afirmado que es "inaceptable" que el Gobierno haga propuestas que son "tomaduras de pelo", y ha reafirmado el compromiso socialista por luchar por unas pensiones dignas. Además ha pedido a la presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que tenga respeto hacia los pensionistas y ha criticado que quiera impulsar el ahorro a través de los planes privados.

Irene Montero ha urgido a la necesidad de reformar las pensiones para que suban de acuerdo con la inflación y alcancen al menos un nivel similar al del salario mínimo profesional. La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha dicho que Villalobos no ha hecho ninguna propuesta por escrito de la idea avanzada por Báñez, que en su opinión es "un suicidio" porque supondrá un recorte brutal en las pensiones. Díaz ha acusado al PP de tener una estrategia "deliberada" para privatizar el sistema público de pensiones y ha calificado de "escándalo" el hecho de que el portavoz del PP en el Pacto de Toledo haya clausurado unas jornadas de la CEOE sobre planes privados de pensiones.