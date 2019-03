A la caza de ofertas 'gangas' en las vacaciones de septiembre

Son muchos los motivos por los que algunas personas retrasan sus vacaciones hasta el último mes del verano. En algunos casos no hay elección: cuadrar los días de ocio de los empleados no es sencillo y no todos pueden elegir. Sin embargo, hay quien decide de forma deliberada trabajar durante julio y agosto.

Cada año son más las personas que buscan ofertas vacacionales para el mes de septiembre. Mejores precios y menos concentración de turistas en los destinos son dos de los principales motivos para postergar hasta el final el tiempo de ocio.

Tumbarse en las playas de Benidorm, durante una semana en el mes de septiembre puede costar un 25% más barato que en agosto.

Fuera de nuestras fronteras el destino más rebajado y demandado es el Caribe. Disfrutar de paradisiacas playas es un chollo en el mes de septiembre. El ahorro puede ser de hasta un 30%.