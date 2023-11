Un catedrático de Economía revela las 3 pistas para saber cuánto valdrá la vivienda en 2024: "Están pasando cosas muy raras"

Es toda una incógnita saber cómo estará el mercado inmobiliario en el 2024. Sin embargo, muchos expertos nos dan las claves de lo que puede pasar en una situación en la que hay poca demanda y precios a la alza. José G. Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, da varios detalles sobre lo que puede ocurrir el año que viene.

Según él, hay mucha "incertidumbre", pero están confluyendo varias situaciones de forma simultánea "que pueden afectar a lo que pase con el precio". Habla de tres factores a tener en cuenta.

Tres pistas para saber cuánto costará la vivienda

1.- Desaceleración

El Fondo Monetario Internacional avanzó hace un mes que el crecimiento económico para España en 2024 será de un 1,7%. Las proyecciones que hace el organismo son fundamentales para entender lo que va a suceder en unos meses con la vivienda. "En algunas zonas muy céntricas, cerca de grandes áreas metropolitanas, ya se observan pequeñas bajadas de precios durante el último mes", comenta García Montalvo.

Según el economista, esto dará pie o bien a "una estabilización de los precios" o a "una caída que en cualquier caso será moderada" en comparación con el resto de países de Europa.

Teniendo en cuenta lo que sucede en el resto del continente, "la necesidad de corrección", es decir, de que el crecimiento económico sea rápido, "es mucho mayor en otros países que en el caso español" al ir a un ritmo menor. "Ahí tampoco hay un fundamento para esperar que haya grandes caídas de precios", dice García Montalvo.

2.- El empleo

Según el analista, "lo más importante" en nuestro país tendrá que ver con el empleo y será un factor decisivo para el precio de la vivienda.

"Si esta desaceleración económica que estamos observando ahora acaba produciendo una caída del empleo, acaba afectando significativamente al precio de la vivienda", asegura.

3.- El aumento de los tipos de interés

García Montalvo explica que "en términos económicos están pasando cosas muy raras desde hace años". Dice que un aumento de los tipos de interés implica "automáticamente caída del precio de la vivienda". Pero no está pasando en España.

En base a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el pasado martes, en nuestro país el tipo de interés medio llegó hasta el 3,26%. Por ello siguen firmándose menos hipotecas. Estas han bajado concretamente un 22,7% teniendo en cuenta los datos de agosto de 2023 y los del mismo mes en 2022. Pero el precio de la vivienda solo ha bajado en el último mes y en determinadas áreas, como ha mencionado anteriormente el analista.

Con todo esto, el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra avanza que "lo razonable sería que no caiga tanto como en otros países europeos".

"No creo que el año que viene sea un año de subidas dado lo que estamos observando con la economía en general tanto en la zona euro como también en el caso español", continúa.

Los tipos hipotecarios podrían bajar solo si disminuyen los tipos de interés el año que viene. Esta es la previsión del experto, que dice que "el Banco Central Europeo está estudiando cómo reajusta los tipos de interés en función de lo que está pasando la economía".

También García Montalvo ha contado a Antena 3 Noticias su percepción sobre la tensión inmobiliaria actual. "Los vendedores no quieren bajar los precios y los compradores no compran, por lo que hasta que no se resuelva esta situación veremos que los precios están ahí en una tensión evidente", dice. "Si la demanda aumentara entonces veríamos que los precios seguirían subiendo", concluye.